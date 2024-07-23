«فخر أبوظبي» يتسلح بـ«روح الشباب» في معسكر إسبانيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصل الجزيرة سياسة الاعتماد على «أبناء النادي» من لاعبي أكاديمية «فخر أبوظبي» مع الفريق الأول، بوجود 8 لاعبين من «عنصر الشباب» من بينهم 6 لاعبين مواطنين، ضمن معسكر الفريق الإعدادي والمقام حالياً في مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

ويعتزم «فخر أبوظبي» بقيادة مدربه الجديد الحسين عموتة، مواصلة منح الفرصة للاعبين الشباب في الموسم الجديد، وهو ما أكده المدرب المغربي في تصريحات سبقت انطلاق المعسكر الإعدادي، قائلاً: «منح الفرصة للاعبين الشباب يجب أن يكون محسوباً لعدم تحميل مسؤولية أكبر على اللاعبين الشباب، والاندماج بشكل إيجابي، وسنجد التوليفة المناسبة من خلال المزج بين اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب».

وتضم قائمة الجزيرة الحالية في معسكر إسبانيا، 6 من اللاعبين الشباب المواطنين، من بينهم المهاجم علي المعمري «19 عاماً»، والذي نجح في الحصول على فرصة المشاركة الأولى مع «فخر أبوظبي» في دوري المحترفين الموسم الماضي، بديلاً في مباراتي الإمارات 2-0 في «الجولة 24»، والعين 2-1 في «الجولة 26» والأخيرة.

وينتظر لاعب وسط الجزيرة محمد الوافي «21 عاماً»، الحصول على فرصة المشاركة الأولى مع الفريق الأول بعد ما لعب في المواسم الثلاثة الأخيرة ضمن دوري الرديف «تحت 21»، فيما يأمل المدافع الشاب يوسف المرزوقي «19 عاماً»، بدوره اقتناص فرصة اللعب مع الفريق الأول.

واستعاد «فخر أبوظبي» في إطار التحضيرات للموسم الجديد، خدمات عدد من عناصره الشابة التي لعبت لأندية مختلفة في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، من بينهم الحارس عبدالله الحمادي «22 عاماً»، والذي لعب أساسياً في 32 مباراة مع نادي يوناتيد في دوري الدرجة الأولى وتصفيات الكأس في الموسم الماضي.

في المقابل، شارك حمدان العامري مدافع «فخر أبوظبي» الحالي وصاحب الـ 21 عاماً، في 21 مباراة مع نادي حتا في مسابقات المحترفين في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل العودة إلى صفوف الجزيرة، وهو ذات الأمر الذي انطبق على المهاجم الشاب هزاع سبيت خاطر «21 عاماً»، والذي دافع في الموسم الماضي عن ألوان نادي الظفرة، وتضم قائمة الجزيرة أيضاً من العناصر الشابة الثنائي المقيم الحارس محمد ثيم وبابا جاسما.

أبرز العناصر الشابة من اللاعبين المواطنين في قائمة الجزيرة

1 محمد الوافي

المركز: وسط

العمر: 21

2 علي المعمري

المركز: مهاجم

العمر: 19

3 يوسف المرزوقي

المركز: مدافع

العمر: 19

4 حمدان العامري

المركز: مدافع

العمر: 21

5 هزاع سبيت

المركز: مهاجم

العمر: 21

6 عبدالله الحمادي

المركز: حارس مرمى

العمر: 22