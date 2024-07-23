الأربعاء 24 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فخر أبوظبي» يتسلح بـ«روح الشباب» في معسكر إسبانيا

«فخر أبوظبي» يتسلح بـ«روح الشباب» في معسكر إسبانيا
24 يوليو 2024 01:02

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
السجن لشخص بعث رسائل مفخخة لرئيس وزراء إسبانيا
فينجارد يغيب عن «إسبانيا للدراجات» بسبب «متاعب فرنسا»!

واصل الجزيرة سياسة الاعتماد على «أبناء النادي» من لاعبي أكاديمية «فخر أبوظبي» مع الفريق الأول، بوجود 8 لاعبين من «عنصر الشباب» من بينهم 6 لاعبين مواطنين، ضمن معسكر الفريق الإعدادي والمقام حالياً في مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.
ويعتزم «فخر أبوظبي» بقيادة مدربه الجديد الحسين عموتة، مواصلة منح الفرصة للاعبين الشباب في الموسم الجديد، وهو ما أكده المدرب المغربي في تصريحات سبقت انطلاق المعسكر الإعدادي، قائلاً: «منح الفرصة للاعبين الشباب يجب أن يكون محسوباً لعدم تحميل مسؤولية أكبر على اللاعبين الشباب، والاندماج بشكل إيجابي، وسنجد التوليفة المناسبة من خلال المزج بين اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب».
وتضم قائمة الجزيرة الحالية في معسكر إسبانيا، 6 من اللاعبين الشباب المواطنين، من بينهم المهاجم علي المعمري «19 عاماً»، والذي نجح في الحصول على فرصة المشاركة الأولى مع «فخر أبوظبي» في دوري المحترفين الموسم الماضي، بديلاً في مباراتي الإمارات 2-0 في «الجولة 24»، والعين 2-1 في «الجولة 26» والأخيرة.
وينتظر لاعب وسط الجزيرة محمد الوافي «21 عاماً»، الحصول على فرصة المشاركة الأولى مع الفريق الأول بعد ما لعب في المواسم الثلاثة الأخيرة ضمن دوري الرديف «تحت 21»، فيما يأمل المدافع الشاب يوسف المرزوقي «19 عاماً»، بدوره اقتناص فرصة اللعب مع الفريق الأول.
واستعاد «فخر أبوظبي» في إطار التحضيرات للموسم الجديد، خدمات عدد من عناصره الشابة التي لعبت لأندية مختلفة في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، من بينهم الحارس عبدالله الحمادي «22 عاماً»، والذي لعب أساسياً في 32 مباراة مع نادي يوناتيد في دوري الدرجة الأولى وتصفيات الكأس في الموسم الماضي.
في المقابل، شارك حمدان العامري مدافع «فخر أبوظبي» الحالي وصاحب الـ 21 عاماً، في 21 مباراة مع نادي حتا في مسابقات المحترفين في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل العودة إلى صفوف الجزيرة، وهو ذات الأمر الذي انطبق على المهاجم الشاب هزاع سبيت خاطر «21 عاماً»، والذي دافع في الموسم الماضي عن ألوان نادي الظفرة، وتضم قائمة الجزيرة أيضاً من العناصر الشابة الثنائي المقيم الحارس محمد ثيم وبابا جاسما.
أبرز العناصر الشابة من اللاعبين المواطنين في قائمة الجزيرة
1 محمد الوافي 
المركز: وسط
العمر: 21 
2 علي المعمري
المركز: مهاجم
العمر: 19
3 يوسف المرزوقي 
المركز: مدافع
العمر: 19
4 حمدان العامري
المركز: مدافع
العمر: 21
5 هزاع سبيت
المركز: مهاجم
العمر: 21
6 عبدالله الحمادي 
المركز: حارس مرمى
العمر: 22

فخر أبوظبي
الجزيرة
إسبانيا
دوري المحترفين
آخر الأخبار
الإمارات.. ريادة دبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية
الأخبار العالمية
الإمارات.. ريادة دبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية
24 يوليو 2024
بايدن يتعهد بإنهاء حرب غزة
الأخبار العالمية
بايدن يتعهد بإنهاء حرب غزة
24 يوليو 2024
الاتفاق الجديد تضمن استئناف طيران شركة الخطوط الجوية اليمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي في اليمن
24 يوليو 2024
كامالا هاريس لدى وصولها إلى مطار ميلووكي ميتشل الدولي بولاية ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس تتصدر الترشيحات لخلافة بايدن في السباق الانتخابي
24 يوليو 2024
مهاجرون على متن قارب حديدي صغير ينتظرون النجدة من سفينة إنقاذ في المياه الدولية بين تونس ولامبيدوزا (رويترز)
الأخبار العالمية
دراسة: 84.7% من مهاجري جنوب الصحراء دخلوا تونس دون تأشيرات
24 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©