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الرياضة

محمد الشرقي يستقبل فريق السباحة بنادي الفجيرة للفنون القتالية

محمد بن حمد يتوسط مجموعة من اللاعبين الصغار (وام)
24 يوليو 2024 01:01

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، فريق السباحة بنادي الفجيرة للفنون القتالية، بمناسبة تتويجهم بدرع التفوق العام للألعاب المائية للموسم الرياضي 2023-2024، وأكد سموه، الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة لقطاع الرياضة عامة ودعم الرياضيين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتوفير كافة الإمكانات التي تسهم في تطوير متطلباته، وتعزيز المؤشرات التنافسية للدولة في الأوساط الرياضية العالمية.
وأثنى سموه على الجهود المبذولة من قبل إدارة النادي والمدربين واللاعبين، وإسهامهم بتعزيز مكانة النادي وسمعته بين الأندية الرياضية عربياً ودولياً، ورفع الروح الرياضية ومستوى التنافسية بين اللاعبين، وتحقيق أفضل النتائج على منصات التتويج على كافة الصعد.
 من ناحية أخرى أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية دور الأندية والمؤسسات الرياضية في استقطاب الشباب ونشر ثقافة الرياضة بمختلف أنواعها، مُشيراً إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالقطاع الرياضي في الإمارة، وتوفير مُمكنات دعمه لركائز التنمية الشاملة بالدولة.
وأشاد سموه خلال زيارته لنادي الفجيرة للفنون القتالية للاطلاع على سير النسخة الخامسة من برنامج «أجيال المستقبل» بجهود النادي في تشجيع الناشئة والشباب على المشاركة في هذا البرنامج وتنمية مهاراتهم في مختلف رياضات الفنون القتالية.
وكرّم سموه، أولياء أمور المنتسبين في برنامج أجيال المستقبل.   

محمد الشرقي
الفجيرة
نادي الفجيرة للفنون القتالية
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