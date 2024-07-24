كلباء يلتقي الدحيل القطري في سلوفيينا

فيصل النقبي (أبوظبي)

يخوض فريق كلباء الودية الثالثة أمام الدحيل القطري اليوم، وذلك في معسكره المقام في سلوفيينا، وهي من التجارب المهمة للفريق، استعداداً للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين الذي ينطلق أغطسس المقبل.

وسبق لـ«النمور» أن خاض مباراتين الأولى أمام فريق روماني، وانتهت لمصلحته 2-1، والثانية أمام إن دي بيلنتشي السلوفيني، وانتهت بالتعادل 2-2، وتعتبر الثالثة أمام الدحيل القطري هي الأقوى للفريق منذ بداية الإعداد تحت قيادة المدرب الصربي زوك رازوفيتش.

وقال موسى البلوشي إداري الفريق، إن جميع اللاعبين ملتزمون بتحقيق أهداف الإدارة والجهاز الفني من الإعداد الخارجي، حيث وصلوا لدرجة عالية من الانسجام والتأقلم مع فكر المدرب رغم المدة القصيرة، وأوضح أن المباريات الودية مهمة للغاية في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمنافسات.