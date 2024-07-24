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الرياضة

علياء عبدالسلام «أول إماراتية» تشارك في «الفورمولا- 4»

علياء عبدالسلام «أول إماراتية» تشارك في «الفورمولا- 4»
24 يوليو 2024 11:30

أبوظبي (وام)
اختتمت المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام، ممثلة فريق «2050» برنامجها التدريبي في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، استعداداً للمشاركة في بطولة النرويج لزوارق «الفورمولا- 4، والمقررة من 2 إلى 4 أغسطس المقبل.
وتضمنت التدريبات التي تمت بإشراف فريق متخصص من نادي أبوظبي للرياضات البحرية السرعات والتكتيكات الخاصة بسباقات الفورمولا.
وتغادر علياء عبدالسلام إلى العاصمة النرويجية أوسلو غداً الخميس، وستخضع لعدة حصص تدريبية إضافية هناك قبل انطلاقة المنافسات.
وأكد خليفة السويدي، رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، أن المتسابقة علياء عبدالسلام أكملت بنجاح البرنامج التدريبي، وحققت الكثير من الإيجابيات الفنية التي ستعزز جاهزيتها للمشاركة في بطولة النرويج، تنفيذاً لتوجيهات قيادة النادي بتوفير جميع المتطلبات الداعمة لتنفيذ برنامجها الإعدادي.
من جهتها توجهت المتسابقة علياء عبد السلام بالشكر إلى اتحاد الرياضات البحرية لجهوده في توفير البيئة المحفزة للاستعداد، والمتطلبات الداعمة لوجودها في المنافسات الدولية، كأول فتاة إماراتية تشارك في مثل هذا النوع من السباقات، بعد حصولها على الرخصة الدولية للقيادة رسمياً في سباقات الزوارق السريعة.

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