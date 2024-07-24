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الرياضة

كريستال بالاس يطارد نجم «أسود التيرانجا»!

كريستال بالاس يطارد نجم «أسود التيرانجا»!
24 يوليو 2024 12:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
لم يكد الجناح الأيمن السنغالي إسماعيلا سار «26 عاماً» لاعب أوليمبيك مارسيليا يستقر في الجنوب الفرنسي، حتى عاوده الحنين للعودة مجدداً إلى إنجلترا، حيث كان يلعب بصفوف واتفورد، ولكنه هذه المرة يرغب في اللعب مع كريستال بالاس.
وكان الدولي السنغالي انتقل إلى استاد «الفيلودروم» معقل مارسيليا في 2023، ولكن مستواه كان متواضعاً ولم يشأ النادي الفرنسي استمراره مع الفريق، غير أن تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، جعل مسؤولي مارسيليا يغيرون رأيهم ويبقون عليه، بعد أن عرضوه للبيع في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.
وتغيرت الأمور هذا الصيف، ويبدو أن مارسيليا لن يمانع بيع إسماعيلا سار، رغم أنه ليس من غير المرغوب في وجودهم بالنادي.
وذكرت صحيفة «ليكيب» أن كريستال بالاس الإنجليزي أبدى اهتماماً ملحوظاً بالحصول على خدمات سار ليعيده مرة أخرى إلى إنجلترا، بعد عام واحد من رحيله، إذ إنه حاول إغراءه براتب كبير.
وقالت الصحيفة إن كريستال بالاس نجح في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع سار، وعقد مدته 4 سنوات، ويكثف جهوده حالياً في مفاوضاته مع مارسيليا من أجل إنهاء الصفقة، غير أن هذا الأخير يطلب 17 مليون يورو للاستغناء عنه، رغم أنه كان اشتراه مقابل 13 مليون يورو من واتفورد الإنجليزي في الصيف الماضي.
وأضافت الصحيفة أن ماسيليا لا يريد التخلص من سار بأي ثمن، وإنما لمن يدفع أكثر، ما دفع النادي الإنجليزي إلى عرض 15 مليون يورو على أمل أن يوافق مارسيليا على هذا الرقم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات تتواصل بين الناديين الفرنسي والإنجليزي من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
بدأ إسماعيلا سار، مسيرته الاحترافية في ميتز موسم 2016-2017، ومنه إلى استاد رين حتى 2019، وبعدها شد الرحال إلى إنجلترا ليلعب لواتفورد في 2019 حتى 2023، ليستقر في مارسيليا بعد ذلك.
ولعب سار للمنتخب الأولمبي السنغالي وانضم إلى المنتخب الأول في 2016، وشارك مع «أسود التيرانجا» في الفوز بأول كأس أمم أفريقية في تاريخ بلاده، التي أقيمت في الكاميرون 2021، كما ساهم في تأهل المنتخب إلى كأس العالم الأخيرة بقطر 2022.

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