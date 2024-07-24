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الرياضة

منتخب القوس والسهم يستعد لـ «الآسيوية» بتجارب أوزبكية

منتخب القوس والسهم يستعد لـ «الآسيوية» بتجارب أوزبكية
24 يوليو 2024 13:10

طشقند (وام)
أعلنت لجنة المنتخبات في اتحاد القوس والسهم إقامة المرحلة الثانية من التدريبات والمنافسات المشتركة مع منتخب أوزبكستان في العاصمة طشقند يومي 29 و30 يوليو الجاري، بالتزامن مع معسكر الإعداد الحالي لمنتخب الرجال من 17 إلى 31 يوليو، بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى في البرنامج التدريبي بين المنتخبين التي أقيمت يوم 19 يوليو الجاري.
ويستعد المنتخب المؤلف من 13 لاعباً في طشقند للمشاركة في بطولة آسيا للشباب بالصين تايبيه من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبلين، ودورة الألعاب المدرسية «البحرين 2024» في أكتوبر المقبل، كما سيتم إجراء برنامج مماثل من التدريبات والمنافسات المشتركة لمنتخب السيدات خلال معسكره المقرر من 31 يوليو الجاري إلى 14 أغسطس المقبل في طشقند.
وأكد عادل الحمادي، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، أهمية مرحلة الإعداد الحالية في أوزبكستان لما تمثله من قيمة فنية كبيرة من خلال التدريبات المشتركة مع المنتخب الأوزبكي، والبرنامج الشامل المقرر للاعبين، وصولاً إلى أقصى مرحلة من الاستعداد.

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