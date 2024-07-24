الحزامي يستقبل الحكم الدولي حامد الروسي قبل مشاركته في أولمبياد باريس



أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن اختيار حامد الروسي الحكم الدولي الإماراتي في كرة الطائرة للتحكيم في منافسات اللعبة بأولمبياد باريس 2024، يعد بمثابة فخر للرياضة الإماراتية، خاصة وأنها المرة الثانية التي يقوم بها بالتمثيل الدولي بعد أولمبياد بكين 2020.

جاء ذلك خلال استقباله للحكم الدولي الروسي بمقر المجلس قبل مغادرته إلى فرنسا للمشاركة في الحدث، حيث تم اختياره من قبل الإتحاد الدولي للكرة الطائرة للمشاركة في إدارة المباريات ضمن نخبة من حكام العالم في اللعبة، بما يضيف تميز جديد إلى مسيرة الروسي الطويلة والحافلة في التحكيم الدولي، حيث شارك في إدارة مباريات الدوري العالمي للرجال والسيدات وبات أحد الأسماء المعروفة عالمياً في اللعبة، حضر اللقاء محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير وجاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية وعمران الجسمي رئيس قسم الموهوبين.

وأشار عيسى هلال إلى أن تميز الروسي قاده إلى أن يصل لهذه المكانة الرفيعة في التحكيم العالمي ويمثل الرياضة الإماراتية خير تمثيل نتاج خبرة ممتدة إلى أكثر من 34 عاماً في اللعبة، وأصبح أحد أميز الحكام على المستويات العربية والقارية والعالمية، ويتواصل تألقه بالمشاركة في التحكيم في أولمبياد باريس بعد أن شرف الإمارات في أولمبياد بكين، وأضاف سعادته: نتمنى كرياضيين كل التوفيق لممثلنا حامد الروسي أحد سفراء رياضة الإمارات في الحدث العالمي وهو يستحق بلا شك هذه المرتبة المتميزة التي وصل لها، ويعتبر قدوة لكل من يرغب في تحقيق طموحاته الرياضية منها مجال التحكيم.

بدوره، تقدم حامد الروسي بالشكر والتقدير لسعادة عيسى هلال على هذا الاستقبال، معتبراً أن مجلس الشارقة الرياضي دائماً من الداعمين له وأثنى على اهتمام سعادة الحزامي وحرصه ومتابعته المستمرة، وأكد أن التمثيل في أولمبياد باريس شرف كبير له لحمل اسم الإمارات في أكبر حدث رياضي عالمي وتأكيد على تميز الكفاءات التحكيمية الإماراتية.

