الوحدة: ظروف خاصة وراء عدم مشاركة خربين في المعسكر الخارجي



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة سلبياً مع نظيره «أي ام تي» من فرق الدرجة الممتازة في صربيا، في ثاني مبارياته الودية التي أقيمت الأربعاء ضمن معسكر «العنابي» الخارجي بمدينة نوفي ساد الصربية استعداداً للموسم الجديد.

وأشرك الجهاز الفني للوحدة بقيادة النرويجي روني دايلا، جميع اللاعبين في المباراة، حيث شهد اللقاء العديد من التبديلات خلال الشوطين.

وكان «العنابي» فاز في الودية الأولى أمام فوزدوفاك الصربي، بخماسية نظيفة، ومن المقرر أن يخوض «ودية» ثالثة تجمعه مع نادي زيفيزدا 09، قبل ختام معسكره الخارجي 2 أغسطس المقبل، والعودة إلى أبوظبي لاستكمال اعداده للموسم الجديد بالمرحلة الثالثة والأخيرة.

ويستهل «العنابي» مشوار الموسم الجديد 2024- 2025 بلقاء عجمان في الجولة الأولى للدوري، فيما ستكون انطلاقته في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور ربع النهائي بعد تأهله المباشر بوصفه حاملاً للقب النسخة الأخيرة.

على صعيد متصل، نفى الوحدة الشائعات حول مغادرة مهاجمه الدولي السوري عمر خربين الفريق، وأكد النادي في بيان رسمي «أن عدم التحاق خريبين ببعثة المعسكر الخارجي جاءَ لظروف خاصة، وأن إدارة النادي لم تتلقَ أي عروض تخص انتقال اللاعب».

وأهاب النادي بوسائل الإعلام والجمهور توخي الدقة والحذر في استقاء المعلومات، والتحقق منها عبر القنوات الرسمية، وتجنب الشائعات والأخبار غير الموثوقة، واحتفاظ الوحدة بحقه القانوني بملاحقة مطلقي الإشاعات ومسربي الأخبار الكاذبة.