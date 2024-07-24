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الرياضة

«الأولمبي البريطاني» يستعين بخبير أرصاد جوية في باريس!

«الأولمبي البريطاني» يستعين بخبير أرصاد جوية في باريس!
24 يوليو 2024 14:02

باريس (د ب أ)

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قرر الفريق الأولمبي البريطاني تعيين خبير الأرصاد الجوية بيني ترانتر، في محاولة لتعزيز فرص الحصول على أكبر عدد ممكن من الميداليات في أولمبياد باريس.
وبالإضافة لتقديمه تقارير الطقس اليومية ، فإن ترانتر، الذي عمل في هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» من 1992 إلى 2008، تم الاستعانة به للتنبؤ بأنماط الطقس على المدى الطويل وسط مخاوف من أن تكون هذه الألعاب هي الأشد حرارة على الإطلاق.
وتتراوح درجات الحرارة في العاصمة الفرنسية حالياً في منتصف العشرينيات، ولكن من المتوقع أن ترتفع أكثر في منتصف الأسبوع المقبل.

أولمبياد باريس 2024
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