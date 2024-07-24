سلطان بن حمدان بن زايد يُعزز معنويات «الزعيم» في معسكر الرباط

معتز الشامي (أبوظبي)

تفقد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أوضاع بعثة «الزعيم» في المعسكر الخارجي بمركب محمد السادس لكرة القدم، في العاصمة المغربية الرباط، كما حرص خلال زيارته على متابعة جانباً من الحصة التدريبية المسائية التي جرت على الملعب الفرعي «رقم 6»، قبل أن يعقد اجتماعاً مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري للفريق.

ونقل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، لأعضاء البعثة العيناوية، تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، مؤكداً لهم على اهتمام ومتابعة ودعم سموه للفريق، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التركيز ومضاعفة الجهود خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والذي تتنظر خلاله النادي تحديات استثنائية في مسابقات تاريخية، خصوصاً وأن العين يعتبر ممثلاً للقارة والدولة في مسابقتي كأس العالم للأندية وبطولة كأس القارات، بالإضافة إلى الدفاع عن لقبه في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وتركت الزيارة، أثراً إيجابياً في نفوس جميع أعضاء البعثة وعززت من معنويات «الزعيم» خلال هذه المرحلة المهمة من الإعداد للموسم الكروي الجديد ورافق الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان في الزيارة عضوا مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، محمد إبراهيم المحمود ومحمد سيف الكتبي.