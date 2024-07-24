«المحترفين» تطمئن على تحضيرات حفل جوائز الموسم

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين على مستجدات تحضيرات حفل جوائز رابطة المحترفين للموسم الرياضي 2023-2024، كما تمت مناقشة تقرير التسويق والشؤون التجارية، واطلع المجلس على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية واللجان المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الرابطة الثاني لموسم 2024-2025، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وحضور جمال حامد المري نائب الرئيس، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، محمد سعيد بوزنجال آل علي أعضاء مجلس الإدارة، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، ومديري الإدارات في الرابطة.