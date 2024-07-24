«سانشو اليونايتد» يقترب من سان جيرمان



أنور إبراهيم (القاهرة)

اقتربت «حكاية» النجم الإنجليزي جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد من نهايتها، إذ قرر النادي الإنجليزي تخفيض المبلغ الذي يطلبه مقابل الاستغناء عن خدماته إلى 47 مليون يورو، رغم أنه اشتراه من بروسيا دورتموند في 2021، مقابل 86 مليون يورو.

وذكرت صحيفة «الميرور» التي إذاعت هذا النبأ أن الملاك الجدد لليونايتد يرون أن هذا رقم مناسب، طالما أن الفريق لن يستفيد منه خلال فترة وجوده في«أولد ترافورد»، في ظل تجديد الثقة في الهولندي إيريك تن هاج المديرالفني، الذي كانت بينه وسانشو خلافات شديدة واتهامات متبادلة، دفعت إدارة النادي إلى الموفقة على إعارته في النصف الثاني من الموسم المنتهي إلى ناديه السابق دورتموند.

وكان سانشو يأمل في رحيل تن هاج، حتى يضمن الاستمرارمع «الشياطين الحمر»، ولكن الرياح لم تأت بما تشتهيه نفسه، واضطر إلى التفكيرفي نقطة إنطلاق جديدة يُنعش بها مسيرته الكروية، في ظل رغبة أكثرمن نادٍ في الحصول على خدماته، ولكن أقربهم وأكثرهم جدية باريس سان جيرمان، خاصة بعد أن علم بأن اليونايتد عرض بيعه بـ 47 مليون يورو، ويراها «الباريسي» قابلة للتفاوض.

ويمتد عقد سانشو حتى صيف 2026، ولكنه عازم على مغادرة اليونايتد هذا الصيف ووجهته القادمة على الأرجح سان جيرمان الذي استهدف مؤخراً عدداً كبيراً من المهاجمين، لتعويض رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد، ولكنه لم يوفق في التعاقد مع أي منهم حتى الآن.

وجاء قرار اليونايتد بالموافقة على بيع سانشو بـ47 مليون يورو، مشجعاً لباريس للعودة إلى المفاوضات مع النادي الإنجليزي. واعترفت إدارة سان جيرمان بأنها معجبة بهذا الفتى الإنجليزي الذي تعرفت عليه جيداً خلال مباريات دوري الأبطال الأوروبي الموسم الماضي، وخاصة عندما تقابل سان جيرمان مع بروسيا دورتموند الذي كان سانشو معاراً إليه، وفازالفريق الألماني في مباراتي الذهاب والعودة، وتألق سانشو في المباراتين.

ولما كان الرقم الذي إقترحه اليونايتد لبيع سانشو ليس مبالغاً فيه بالنظرإلى صغرسن اللاعب «24عاماً» وبقاء عامين على نهاية عقده، فإنه يشجع سان جيرمان على التعجيل بإنهاء المفاوضات من أجل الحصول على خدماته خلال الأيام القليلة القادمة.