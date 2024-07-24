«نحس» الإصابة يلازم فاتي في برشلونة!



أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن «النحس» وسوء الحظ يلازمان النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي «21عاماً» لاعب برشلونة العائد من إعارة لبرايتون الإنجليزي، ويجد صعوبة في فرض نفسه مجدداً في النادي الكتالوني، إذ إنه بينما كان يواصل تدريباته مع الفريق استعداداً للموسم الجديد، إذا به يسقط مصاباً، لتتبخرآماله في إمكانية السفرمع الفريق في جولة الإعداد الخارجية بالولايات المتحدة الأميركية.

ولم يسلم فاتي من الإصابات المتكررة خلال فترة إعارته لبرايتون حيث أصيب وقتها في «ربلة الساق»، حرمته من اللعب في أغلب مباريات فريقه الإنجليزي الذي كان يقوده الإيطالي روبرتو دي زيربي مديراً فنياً والذي لم يكن يعتمد على فاتي كثيراً حتى وهو سليم معافٍ.

وجاء في بيان رسمي لبرشلونة إن أنسو فاتي لاعب الفريق الأول بالنادي سقط مصاباً في قدمه الييمني، وسوف يواصل علاجاً تحفظياً داخل النادي، وتتحد عودته للتدريبات مرة أخرى وفقاً لتطورحالته. وأفاد البيان إن فاتي قد يضطرإلى عدم اللحاق بجولة الفريق الصيفية في أميركا حيث يلعب الفريق هناك عدداً من المباريات الودية بينهما مباراة أمام «غريمه اللدود» ريال مدريد.

يذكرأن إصابة فاتي الجديدة هي الإصابة رقم 13 التي يتعرض لها خلال مسيرته الكروية مع البارسا والتي بدأها باللعب للفريق الأول في 2019، بعد تصعيده من أكاديمية «لاماسيا» الكتالونية.

وتأتي هذه الإصابة لفاتي بعد يوم واحد من العملية الجراحية التي أجراها قلب الدفاع الأوروجواياني رونالد أراوخو، في أوتارالركبة اليمني والفخذ، والتي تبعده هو الآخرلأكثرمن 4 أشهر.

جدير بالذكر إن أنسو فاتي، المولود في 31 أكتوبر 2002، بدأ مسيرته الإحترافية مع برشلونة في 2019ولعب حتى الآن 80 مباراة وسجل 22 هدفاً، قبل إعارته موسم 2023-2024 لبرايتون الإنجليزي. وكانت بدايته النارية مع الفريق الأول لبرشلونة سبباً في تعلق الجماهيربه وإنبهار إدارة النادي بمستواه، والقول بأنه سوف يعوض رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لدرجة إنها منحته القميص رقم 10الذي كان يرتديه «البرغوث» قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.