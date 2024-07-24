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فوز صعب لإسبانيا على أوزبكستان في أولمبياد باريس

فوز صعب لإسبانيا على أوزبكستان في أولمبياد باريس
24 يوليو 2024 20:14

باريس (د ب أ)
فاز منتخب إسبانيا بصعوبة على منافسه أوزبكستان بنتيجة 2/1، اليوم الأربعاء، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة لمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 وتقدم المنتخب الإسباني بهدف مارك بوبيل بعد مرور 29 دقيقة. لكن المنتخب الأوزبكي أدرك التعادل عبر نجمه المخضرم وقائده إلدور شومورودوف بركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. وفي الشوط الثاني أضاع منتخب إسبانيا ركلة جزاء سددها سيرجيو جوميز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في الدقيقة 59، وبعد ثلاث دقائق عاد نفس اللاعب «جوميز» ليسجل الهدف الثاني، ويهدي إسبانيا ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار.
وسيلعب منتخب إسبانيا وصيف أولمبياد طوكيو 2021 في الجولة الثانية ضد الدومينيكان، بينما تلعب أوزبكستان ضد مصر، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية. وتقام منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 بمشاركة 16 فريقاً مقسمة إلى أربع مجموعات، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية.

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