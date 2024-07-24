مايد يضيف ميدالية خامسة لمنتخبنا في مونديال القوة البدنية

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز مايد الرضا قائد منتخب الجامعات للقوة البدنية، الميدالية الفضية في وزن 74 كجم، اليوم ببطولة العالم الجامعية المقامة في استونيا، ليرفع غلة منتخب الإمارات إلى 5 ميداليات، بعد حصد خليفة جمال أمس 4 ميداليات (ذهبيتين وفضيتين) في وزن 59 كجم، ورفع البطل الإماراتي مايد الرضا 173.5 كجم في البنش، محافظاً على تواجد منتخبنا على منصة التتويج لليوم الثاني على التوالي بالبطولة التي يسدل الستار عليها السبت المقبل.

وأقيم أمس حفل افتتاح البطولة في مدينة تالين عاصمة استونيا وعاصمة الثقافة الأوروبية لهذا العام، وحضره اللاعبون والفنيون والإداريون ببعثات 22 دولة مشاركة في البطولة، وتخلله بعض الرقصات الشعبية وكلمات للمسؤولين الرياضيين بالدولة المضيفة والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.