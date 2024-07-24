رابطة «المحترفين» تستعرض آخر المستجدات لحفل جوائز الموسم



أبوظبي (الاتحاد)

اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين على آخر مستجدات التحضير لحفل جوائز رابطة المحترفين للموسم الرياضي 2023 /2024، كما تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، مناقشة تقرير التسويق والشؤون التجارية، واطلع المجلس على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية واللجان المختصة.

عقد اجتماع برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، وحضور جمال حامد المري نائب الرئيس، وحسن طالب المري، وطارق علي الشبيبي، وسعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، ومحمد سعيد بوزنجال آل علي أعضاء مجلس الإدارة، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، ومديري الإدارات في الرابطة.