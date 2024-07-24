الأربعاء 24 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فوز ثمين للمغرب على الأرجنتين في «أولمبياد باريس»

فوز ثمين للمغرب على الأرجنتين في «أولمبياد باريس»
24 يوليو 2024 21:48

حقق المنتخب المغربي فوزاً ثميناً على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1، في مستهل مشواره في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
وألغى الحكم هدفاً للأرجنتين بعد نحو ساعتين من توقف مباراتهما الجدلية.

وعلى ملعب "جوفروا غيشار" في سانت إتيان، وأمام 35 ألف متفرّج، تقدّم المغرب بثنائية لهداف دوري أبطال أسيا وبطلها مع العين سفيان رحيمي (45+2 و51 من ركلة جزاء)، وقلّصت الأرجنتين الفارق في الدقيقة (68) عبر جوليانو سيميوني، نجل مدرّب أتلتيكو مدريد الإسباني دييجو سيميوني، قبل أن يخطف كريستيان ميدينا هدف التعادل في الدقيقة (16) من الوقت بدل الضائع.

أخبار ذات صلة
تعادل سلبي بين مصر والدومينيكان في كرة القدم بأولمبياد باريس
«منتخب قفز الحواجز» ينضم إلى بعثة الإمارات في الأولمبياد

وبعد الهدف اقتحم حوالي عشرين مشجعاً الملعب، احتجاجاً على تمديد الوقت لأكثر من اللازم، مما اضطر الحكم السويدي غلين نايبرغ الذي احتسب 15 دقيقة وقتاً بدلاً عن الضائع الى إيقافها ومطالبة اللاعبين بالعودة الى غرف الملابس.
وظن الجميع أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2، وأثير لغط حول نهايتها من عدمها، قبل أن يشير موقع اللجنة الاولمبية الدولية إلى توقفها.

وبعد نحو ساعتين، استؤنف اللعب بعد مطالبة الجماهير بمغادرة الملعب.
وقبل ذلك لجأ الحكم إلى حكم الفيديو المساعد "VAR" للتأكد من شرعية الهدف، فألغاه بسبب تسلل على المدافع برونو أموان بمتابعته كرة مرتدة من العارضة.
وخاض المنتخبان أربع دقائق قبل أن يطلق الحكم الصافرة النهائية معلناً فوزاً ثميناً للمغرب.

المصدر: آ ف ب
منتخب المغرب
منتخب الأرجنتين
أولمبياد باريس 2024
باريس 2024
دورة الألعاب الأولمبية
الألعاب الأولمبية
آخر الأخبار
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
الأخبار العالمية
مصر: رفع أسعار منتجات البترول تدريجيا
اليوم 23:10
تعادل سلبي بين مصر والدومينيكان في كرة القدم بأولمبياد باريس
الرياضة
تعادل سلبي بين مصر والدومينيكان في كرة القدم بأولمبياد باريس
اليوم 22:57
حريق غابات في إيطاليا
الأخبار العالمية
إجلاء مئات السياح بسبب حريق غابات في إيطاليا
اليوم 21:58
فوز ثمين للمغرب على الأرجنتين في «أولمبياد باريس»
الرياضة
فوز ثمين للمغرب على الأرجنتين في «أولمبياد باريس»
اليوم 21:48
شعار وزارة الخارجية
الأخبار العالمية
"الخارجية" ترحب بتعيين محمد الحسّان العماني ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
اليوم 21:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©