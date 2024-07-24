دبا الحصن يخوض «التجربة الثالثة» في تركيا

فيصل النقبي (أبوظبي)

يخوض دبا الحصن ثالث مبارياته الودية أمام فريق تركي من الدرجة الأولى، وذلك مساء اليوم في تجربة مهمة للفريق تحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي في المعسكر الخارجي المقام حالياً في تركيا.

وكان الفريق قد خاض تجربته الثانية أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، الذي يقيم معسكراً في تركيا وتعادل معه سلبياً، وكان قد خاض لقاءه الأول أمام فريق يلدم سبورت التركي، وانتهى بهدف نظيف حمل توقيع جواو بيدرو، وتكتسب هذه التجربة الثانية أهمية كبيرة للمدرب، والفريق في إطار السعي لتكوين فريق قوي يحقق طموحات إدارة النادي في كسر قاعدة «الصاعد هابط».