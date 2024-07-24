«البصمة الأولى» تُشعل تحضيرات أندية «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

رفع 11 لاعباً من نجوم «الميركاتو الصيفي» لموسم 2024-2025، شعار «البصمة التهديفية الأولى» في المباريات الودية لأندية «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال التجارب الودية في معسكرات الإعداد الخارجية تأهباً لانطلاق الموسم الجديد، ليعزز «النجوم الجدد» توقعات الجماهير بموسم استثنائي مرتقب.

وبدا من الطبيعي تصدر علي مبخوت الهداف التاريخي للدوري المحلي ومنتخب الإمارات، الواجهة بتسجيله أول أهدافه بقميص ناديه الجديد النصر، في ظهوره الأول في المباراة الودية أمام جرافشاب الهولندي 2-1 ضمن معسكر «العميد» في هولندا.

وسبق مبخوت في التوقيع بالبصمة التهديفية الأولى مع «العميد»، الجناح البرازيلي جونيور سيلفا المنتقل إلى «الأزرق» قادماً من خورفكان، بعدما سجل الهدف الافتتاحي لفريقه في المباراة الودية الأولى بمعسكر هولندا أمام منتخب الشباب الغاني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4.

واختار الجناح النيجيري فيليب أوتيلي (25 عاماً)، محترف الوحدة الجديد الاحتفال بثنائية في ظهوره الافتتاحي مع «العنابي»، بعدما سجل ثنائية في مباراة «العنابي» الودية الأولى في معسكر صربيا أمام فوزدوفاك، والتي انتهت بتفوق الوحدة بخماسية نظيفة.

وافتتح صانع الألعاب المغربي أيمن الحسوني رصيده التهديفي مع عجمان بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الأول، لمباراة «البرتقالي» الودية أمام نوفي ساد الصربي 3-1، وهو أول أهداف الحسوني بقميص «البرتقالي» بعد انتقاله إلى صفوف الأخير في صفقة انتقال حُر، قادماً من معيذر القطري، بعدما لعب سابقاً لنادي الوداد البيضاوي المغربي.

وانتظر الأرجنتني خوان بوزا «بيبي» لاعب بني ياس الجديد، حتى المباراة الثانية لينجح في تسجيل أول أهدافه بقميص «السماوي» في المباراة أمام يدينستوف يوزيتش أحد أندية دوري الدرجة الأولى الصربي، والتي انتهت بتفوق بني ياس برباعية نظيفة.

ووضع الوافد الجديد لصفوف البطائح، المدافع البرازيلي رافائيل بيريرا بصمته سريعاً مع «الراقي»، بتسجيله هدفاً في شباك فريق كرايف باس إف سي الأوكراني والتي انتهت بالتعادل 1-1، وقاد الغيني جواو بيدرو نادي دبا الحصن للفوز في مباراته الودية الأولى في معسكر تركيا أمام فريق نادي بورصا بتسجيله هدف المباراة الوحيد.

وبرز من هدافي «البصمة الأولى» من خورفكان، الثنائي الأرجنتيني «المقيم» برايان راميريز والمنتقل من اتحاد كلباء، والبرازيلي ماتيوس اوليفيرا نجل لاعب البرازيل السابق الشهير بيبيتو، والقادم من فارنزي البرتغالي بعد توقيعه عقداً موسمينن وسجل الثنائي راميريز «هدفين» وأوليفيرا «هدف» في ودية «النسور» أمام آي إم تي الصربي 4-1.

وفرض الجامبي بوباكار تراولي مهاجم العروبة أفضليته في مباراتين وديتين على التوالي، ضمن برنامج المعسكر الإعدادي للفريق في مصر، وسجل تراولي هدفه الأول في المواجهة أمام نادي السلام المصري 2-1، بعدما أضاف الوافد الجديد الكاميروني جابرييل كاك الهدف الثاني، قبل أن يعود تراولي ويسجل هدفه الثاني في المباراة الودية أمام القادسية الكويتي 1-1.