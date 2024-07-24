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الرياضة

تعادل سلبي بين مصر والدومينيكان في كرة القدم بأولمبياد باريس

تعادل سلبي بين مصر والدومينيكان في كرة القدم بأولمبياد باريس
24 يوليو 2024 22:57

 

باريس (د ب أ)
تعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب جمهورية الدومينيكان من دون أهداف في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الثالثة لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 وهز منتخب الدومينيكان الشباك في الدقيقة 13 لكن الحكمة اليابانية تدخلت بإلغاء الهدف لوجود مخالفة ضد بيتر جونزاليس قبل أن يسدد في المرمى.
وبعد ثلاث دقائق سدد هاينز مورسيل لاعب الدومينيكان كرة أبعدها المدافع المصري عمر فايد من على خط المرمى. وكان للمنتخب المصري محاولات خطيرة في الشوط الأول، حيث أضاع إبراهيم عادل وأسامة فيصل فرصتين محققتين، بينما ارتطمت تسديدة محمد النني قائد الفراعنة بالقائم من الخارج. وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان إهدار الفرص أمام المرمى، حيث أضاع أحمد مصطفى زيزو ومحمد شحاتة فرصتين لمصر، بينما تصدى الحارس حمزة علاء لكرة من لوي دي لوكاس مدافع الدومينيكان.
وسيلعب منتخب مصر في الجولة الثانية ضد أوزبكستان، بينما سيلعب الدومينيكان ضد إسبانيا، يوم السبت المقبل.

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