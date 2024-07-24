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الرياضة

العراق يكسب أوكرانيا في كرة القدم بـ «أولمبياد باريس»

العراق يكسب أوكرانيا في كرة القدم بـ «أولمبياد باريس»
25 يوليو 2024 00:18


باريس (د ب أ)
أشاد أيمن حسين قائد منتخب العراق بزملائه بعد الفوز على أوكرانيا 2/1 اليوم الأربعاء في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وصرح عقب اللقاء «لقد كانت مباراة صعبة، ولكن اللاعبين كانوا رجالا، وقلبنا النتيجة لصالحنا».
وأضاف «لقد أظهرنا شخصية البطل، وطموحنا هو التأهل للدور الثاني في الأولمبياد». وتابع المهاجم المخضرم «أبارك للجماهير العراقية التي ساندتنا من المدرجات وأشكرهم على مساندتهم لنا».
وأتم قائد المنتخب العراقي تصريحاته «أهدي هذا الفوز للجماهير واللاعبين والجهاز الفني ومسؤولي اتحاد الكرة والشعب العراقي». ويستعد منتخب أسود الرافدين لمواجهة قوية ضد الأرجنتين يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية.
وكان المنتخب الأرجنتيني خسر بسيناريو مثير بنتيجة 1/2 أمام المغرب الذي سيواجه أوكرانيا في الجولة الثانية.

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