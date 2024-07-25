ميسي يقتحم فوضى الكرة في «أولمبياد باريس»!

باريس (أ ف ب)



شهد انطلاق منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، فوضى في مباراة المغرب والأرجنتين، قبل الافتتاح الرسمي للألعاب الصيفية.

في سانت اتيان، ألغى الحكم هدفاً للأرجنتين في مرمى المغرب، بعد نحو ساعتين من توقف مباراتهما الجدلية، وفاز بطل أفريقيا 2-1 في مستهل مشواره.

تقدّم المغرب بثنائية وقلّصت الأرجنتين الفارق، قبل أن تخطف هدف التعادل في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع.

اقتحم حوالي عشرين مشجعاً الملعب، احتجاجاً على تمديد الوقت لأكثر من اللازم، كما ألقيت العبوات والكؤوس، مما اضطر الحكم إلى إيقافها، والعودة بعد ساعتين ملغياً هدف الأرجنتين بداعي التسلل، ليحقق المغرب فوزاً ثميناً.

كتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حسابه على انستجرام مستغرباً «غير عادي»، فيما قال اللاعب المغربي بلال الخنوس «لم أر شيئاً مماثلاً في حياتي».

قال زميله ياسين كيشتا «كان الانتظار طويلاً، لم نكن نعرف ماذا يحدث، كنا مثلكم، انتظرنا، كان السيناريو لا يُصدّق».

في هذا الوقت، قاد النجم أنطوان دوبون فرنسا إلى ربع نهائي الرجبي، بتعادلها مع الولايات المتحدة 12-12، ثم فوزها بصعوبة على أوروجواي 19-12، على ملعب استاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الشمالية.

وتتواصل الاستعدادات لحفل الافتتاح غير المسبوق الذي يقام على نهر السين بمشاركة بين ستة آلاف وسبعة آلاف رياضي، سينزلون النهر بـ85 قارباً وعبّارة على مسافة ستة كيلومترات.

ويتوقع أن يبلغ عدد الحاضرين على مدرّجات مستحدثة ومن على ضفاف النهر أو الشرفات المطلّة، نحو نصف مليون شخص.

وأغلقت المنطقة المحيطة بالنهر قبل الافتتاح المقرّر الجمعة، مع تمركز قنّاصة على السطوح ونشر الضفادع البشرية لتفادي أي هجوم مائي.

ولم يٌعلن بعد عن العرض الفني المرافق للافتتاح، لكن مقاطع فيديو أظهر نجمة البوب الأميركية ليدي جاجا في باريس، بالإضافة إلى المغنية الكندية الشهيرة سيلين ديون، ويحمل مغني الراب الأميركي سنوب دوج الشعلة الأولمبية في مشوارها الأخير.

تذمّر بعض أصحاب المصالح في مدينة الأنوار من أن الإجراءات الأمنية تضرّ بهم، قال جوناس سينيوفير مدير مطعم يوجين «قيل لنا إن عدداً كبيراً من الناس سيحضر خلال الألعاب وحتى قبلها، لا يوجد أحد».

وفي أوّل فضيحة تسبق الألعاب، أظهر مقطع فيديو نجمة الترويض البريطانية شارلوت دوجاردان وهي تضرب أرجل حصانها مراراً بالسوط في حصة تدريب، الأمر الذي أدّى إلى انسحابها من الألعاب.

أعلنت دوجاردان «39 عاماً» الحاصلة على ثلاث ميداليات ذهبية في 2012 و2016، الثلاثاء انسحابها من جميع المنافسات، كما أوقفها الاتحاد الدولي للفروسية.

وفي وقت تستعد فرنسا لاستضافة أولمبيادها الصيفي الثالث بعد 1900 و1924، حصلت جبال الألب الفرنسية على شرف استضافة أولمبياد 2034 الشتوي، لكن شرط تقديم التزاماتٍ ماليّة.

وجاء القرار بعدما أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حضر شخصياً للدفاع عن ترشيح بلاده، أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية أنه سيطلب من رئيس الوزراء المقبل تقديم «ضمانة» مالية لاستضافة الألعاب.

كما حصلت سولت لايك سيتي الأميركية على حق تنظيم أولمبياد 2034 الشتوي، لتقام نسخة أولمبية جديدة في الولايات المتحدة بعد احتضان لوس أنجلوس ألعاب 2028 الصيفية.

ولم يكن اختيار سولت لايك سيتي التي استضافت نسخة 2002 وتملك كل البنى التحتية، مفاجئاً، إذ دخلت الأولمبية الدولية في نوفمبر الماضي في «حوار هادف» معها، حصلت على 83 صوتاً مقابل 6 أصوات سلبية و6 امتناعات.

واختيرت سولت لايك سيتي على وقع الاشتباك الرياضي الحاصل بين العالم الأولمبي والولايات المتحدة والذي أرخى بظلاله على المناقشات وقرار اختيار المدينة المضيفة، والمتعلّق بقضية السباحين الصينيين الـ 23 الذين ثبت تناولهم للمنشطات في عام 2021 من دون أن يتعرّضوا لعقوبات.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة القانونية جون كوتس، أنه في خطوة غير مسبوقة، أدرجت اللجنة الأولمبية الدولية في الاتفاق مع سولت لايك سيتي بند الإلغاء «في حال عدم احترام السلطة العليا للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشكل كامل».

وقال ترافيس تيجارت رئيس الهيئة الأميركية لمكافحة المنشطات الأولمبية الدولية «أظهر عرض أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات مجرّد دمية، وأن الرياضيين النظيفين لديهم فرض ضئيلة».

وانسحب الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً في التنس بسبب التهاب اللوزتين.

وطُردت مساعدة مدربة المنتخب الكندي للسيدات لكرة القدم جاسمين ماندر وجوزيف لومباردي، وهو محلل غير معتمد في المنتخب، من الألعاب الأولمبية لدورهما في فضيحة تجسّس.

حُكم على لومباردي بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لاستخدامه مسيرّة «طائرة بدون طيار»، للتجسّس على نظيره النيوزيلندي أثناء خوضه للتمارين في سانت إتيان، وذلك قبل مباراتهما الخميس.