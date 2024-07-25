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الرياضة

فابريجاس يتغزل في موهوب العراق

فابريجاس يتغزل في موهوب العراق
25 يوليو 2024 07:34

ميلانو (أ ف ب) 

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أعلن نادي كومو الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، انضمام الجناح العراقي الدولي علي جاسم إلى صفوفه لمدة ثلاث سنوات.
وقال كومو الذي يشرف على تدريبه الإسباني الدولي السابق سيسك فابريجاس «يُسعد كومو الإعلان عن الحصول على توقيع أحد أفضل المواهب في آسيا، وهو علي جاسم من نادي الكهرباء، بعد أن أجرى الفحص الطبي في باريس، حيث يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية».
وكان نادي الكهرباء أعار جاسم «20 عاماً» إلى القوة الجوية الموسم الماضي، علما بأنه خاض أول مباراة رسمية في الدوري العراقي بعمر 14 عاماً.
وعلّق فابريجاس على انضمام جاسم بقوله «نؤمن بأن جاسم يملك المؤهلات لتطوير مستواه بسرعة معنا في كومو، لقد ترك انطباعاً رائعاً في صفوف منتخب بلاده، وفي دوري أبطال آسيا، ونأمل أن ينقل هذه العدوى، ويكون له تأثير في إيطاليا بأسرع وقت ممكن خلال الموسم القادم».
أما جاسم «20 عاماً»، قال «أنا مغتبط لإعلان انضمامي الى كومو، هذا منعطف مهم في مسيرتي الكروية، وأنا ممتن لجميع الذين ساندوني وساعدوني على بلوغي المستوى الذي أنا عليه الآن».
وتابع «أنا متحمس لبدء حقبة جديدة في إيطاليا، وأتطلع قدماً لأبذل قصارى جهدي في صفوف كومو، أريد توجيه امتناني إلى المدرب سيسك فابريجاس ومجلس إدارة النادي لثقتهم بي، وأنا أعدهم بالعمل بجهد لتحقيق النجاح مع النادي، وجعل الشعب العراقي فخوراً».
ونجح كومو في التعاقد مع الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا، والمهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي، وهو بصدد الحصول على خدمات مدافع منتخب فرنسا السابق رافايل فاران، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم الماضي.
وعاد كومو إلى دوري الدرجة الأولى في إيطاليا، بعد غياب 21 عاماً، علماً بأن ارتقى إلى السلم الاحترافي في إيطاليا، عندما صعد إلى الدرجة الثالثة في 2019 بتمويل من عملاق التبغ الإندونيسي دجاروم.
وحقق كومو أفضل نتائجه في الدرجة الأولى في موسم 1950 عندما حلّ سادساً.

 

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