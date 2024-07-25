الانسحاب يضرب التنس في «أولمبياد باريس»



باريس (أ ف ب)



اضطر الدنماركي هولجر رونه إلى الانسحاب من مسابقة التنس للرجال في أولمبياد باريس الذي يفتتح الجمعة، وذلك بسبب إصابة في المعصم وفق ما أعلن.

وعانى المصنف رابعاً سابقاً من تراجع أدائه هذا الموسم، حيث لم يفز بأي لقب، ولم يصل إلى أي نهائي منذ خسارته في بداية العام أمام البلغاري جريجور ديميتروف في دورة بريزبين الأسترالية، ما تسبب بتراجعه في تصنيف المحترفين إلى المركز السادس عشر.

وقال ابن الـ21 عاماً في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي «يؤسفني حقاً ألا أتمكن من خوض الألعاب الأولمبية، لعبت مع ألم في معصمي خلال موسمي الملاعب الترابية والعشبية، بالتالي عليّ أن أتعامل مع النصائح الطبية بجدية».

ولحق رونه بالإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً الذي أعلن الانسحاب أيضاً بسبب المرض.

وتنطلق منافسات التنس السبت بمشاركة النجمين الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والإسباني كارلوس ألكاراز الباحثين عن أوّل ذهبية أولمبية في الفردي.