فرنسا تتألق بـ «ثلاثية» أمام أميركا في «أولمبياد باريس»

باريس (د ب أ)



تألق المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، ليقود منتخب بلاده إلى الفوز على أميركا 3- صفر، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وسجل لاكازيت نجم أولمبيك ليون وقائد فرنسا في الأولمبياد الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 61، ومرر كرة إلى زميله مايكل أوليسيه ليسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 65، وأضاف لويك بادي مدافع إشبيلية الإسباني الهدف الثالث لـ «الديوك» في الدقيقة 85، ليعتلي المنتخب الفرنسي قمة المجموعة بعد الجولة الأولى.

وسيلعب منتخب فرنسا في الجولة الثانية يوم السبت المقبل ضد غينيا التي خسرت أمام نيوزيلندا بنتيجة 1-2 في افتتاح منافسات المجموعة.

وتعادلت مالي مع إسرائيل بنتيجة 1-1، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة، تقدم المنتخب الإسرائيلي بهدف سجله اللاعب المالي حميدو دياللو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 56، بينما أحرز شيكنا دومبيا هدف التعادل لمالي في الدقيقة 63.