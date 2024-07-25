النصر يخسر «التجربة البرتغالية»

لشبونة (د ب أ)



خسر النصر أمام بورتيمونينسي البرتغالي بهدف، في رابع وديات الفريق السعودي بمعسكره المقام حالياً في البرتغال استعداداً للموسم الجديد 2024-2025، وسجل الفريق البرتغالي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني عن طريق اللاعب هيليو فاريا.

ومن المقرر أن يخوض النصر أهم ودياته في معسكره الحالي بمواجهة بورتو يوم الأحد المقبل.

وأعلن نادي بورتو، يوم السبت الماضي، نفاد تذاكر مباراته، وهو ما يعني أن المباراة سيحضرها قرابة 55 ألف متفرج.

يذكر أن النصر سيستهل موسمه يوم 13 أغسطس المقبل بمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في أبها.