الخميس 25 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يخسر «التجربة البرتغالية»

النصر يخسر «التجربة البرتغالية»
25 يوليو 2024 08:21

لشبونة (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
الاتحاد يتعاقد مع موسى ديابي
جوارديولا: دي بروين لن يلعب في السعودية!


خسر النصر أمام بورتيمونينسي البرتغالي بهدف، في رابع وديات الفريق السعودي بمعسكره المقام حالياً في البرتغال استعداداً للموسم الجديد 2024-2025، وسجل الفريق البرتغالي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني عن طريق اللاعب هيليو فاريا. 
ومن المقرر أن يخوض النصر أهم ودياته في معسكره الحالي بمواجهة بورتو يوم الأحد المقبل. 
وأعلن نادي بورتو، يوم السبت الماضي، نفاد تذاكر مباراته، وهو ما يعني أن المباراة سيحضرها قرابة 55 ألف متفرج.
يذكر أن النصر سيستهل موسمه يوم 13 أغسطس المقبل بمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في أبها.

 

السعودية
الدوري السعودي
النصر
البرتغال
بورتو
آخر الأخبار
كلباء يخسر «التجربة الثالثة» أمام الدحيل
الرياضة
كلباء يخسر «التجربة الثالثة» أمام الدحيل
اليوم 11:30
جوارديولا وجريليش.. «الإنذار الأخير»!
الرياضة
جوارديولا وجريليش.. «الإنذار الأخير»!
اليوم 11:27
النقبي يدشن الظهور الإماراتي في «أولمبياد باريس»
الرياضة
النقبي يدشن الظهور الإماراتي في «أولمبياد باريس»
اليوم 11:17
20 قتيلاً في الفلبين جراء الإعصار "جايمي"
الأخبار العالمية
20 قتيلاً في الفلبين جراء الإعصار "جايمي"
اليوم 11:15
«سلة أميركا» بـ76 مليار دولار!
الرياضة
«سلة أميركا» بـ76 مليار دولار!
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©