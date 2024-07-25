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الرياضة

ريال مدريد يودع «المدافع الأسطورة» في «ليلة عاطفية»!

ريال مدريد يودع «المدافع الأسطورة» في «ليلة عاطفية»!
25 يوليو 2024 08:36

مدريد (د ب أ)

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 أشاد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بالمدافع «الأسطوري» ناتشو، بعد رحيله عن صفوف الفريق. 
وقال بيريز في حفل خاص أقيم في مدريد «إنه يوم عاطفي وخاص لنا محبي ريال مدريد، لأن أحد اللاعبين العظماء، قرر إنهاء مسيرة مثالية في النادي الذي نشأ فيه والرحيل، وهو أحد أساطير ريال مدريد». 
وأضاف «أقول باسمي وبالنيابة عن جماهير النادي أننا فخورون بوجودك معنا على مدار 23 سنة». 
وأضاف «نشكرك لأنك دافعت عن شعار النادي بقلبك وروحك، ونفخر بك لكونك أحد الأساطير القادمة من أكاديمية ريال مدريد». 
من جانبه، قال ناتشو «سيبقى الإعجاب والمودة دائما، أعرف تماماً أن ريال مدريد كان وسيبقى بيتي».
وأضاف «بإمكاني الحديث لساعات عن الذكريات والأشياء الرائعة التي حدثت لي هنا، لكنني أفضل التركيز على ما قدمتوه لي». 
وقال المدافع الإسباني «لقد نشأت في أفضل نادٍ في العالم على مدار 24 عاماً، وتعلمت الإصرار والتصميم، ودافعت عن النادي داخل الملعب وخارجه، هذا النادي هو كل شيء بالنسبة لي ولعائلتي».
وأضاف ناتشو «بإمكاني تخيل ما يعنيه الأمر بالنسبة لي، وهو التنافس في أعلى المستويات كل موسم، وإنهاء مسيرتي برفع كأس دوري أبطال أوروبا قائداً للفريق». 
وقال «أودع الفريق، وأعرف تماماً أنني قدمت كل ما لدي، إنها أجمل نهاية يمكن تخيلها، قائداً للفريق بعدما فزت بألقاب عديدة». 
وختم اللاعب المنتقل لصفوف القادسية السعودي «الآن أستعد لمواجهة تحديات جديدة مع عائلتي».

 

الدوري الإسباني
ريال مدريد
ناتشو
فلورنتينو بيريز
القادسية
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