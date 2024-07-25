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الرياضة

زفيريف يتجاهل «أزمة العلم»

زفيريف يتجاهل «أزمة العلم»
25 يوليو 2024 08:54

باريس (د ب أ) 

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تجاهل نجم التنس ألكسندر زفيريف قرار استبعاده من حمل علم ألمانيا في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وقال زفيريف الفائز بذهبية أولمبياد طوكيو للصحفيين، بعد أول حصة تدريبية له في رولان جاروس «لا بأس». 
وخسر زفيريف فرصة حمل علم ألمانيا لمصلحة نجم السلة دينيس شرودر، وذلك بعد تصويت جماهيري شارك فيه اللاعبين أعضاء الفريق الأولمبي الألماني. 
ويحمل نجم السلة علم ألمانيا رفقة بطلة الجودو آنا ماريا فاجنر. 
وكان زفيريف يأمل في حمل علم ألمانيا، بعد إنجازه الأولمبي قبل ثلاث سنوات.
وقال زفيريف في وقت سابق «قيادة أمة بأكملها والفريق الألماني هو أغضل شرف يمكن أن يحصل عليه أي لاعب».
لكن مايكل كولمان مدربه في كأس ديفيز، قال في تصريحات للصحفيين، إن استبعاد زفيريف من حمل علم ألمانيا «سيكون حافزاً له أكثر من كونه سيجعله يلعب بشكل أسوأ». ويشعر زفيريف الذي خسر نهائي بطولة هامبورج يوم الأحد الماضي بتحسن بعد إصابة في الركبة تعرض لها خلال بطولة ويمبلدون، وأثرت عليه قليلاً في الأسبوع الماضي.
وقال نجم التنس الألماني البالغ 27 عاماً «لقد كانت حالتي صعبة في هامبورج، ولكن الأمور على ما يرام الآن». 
وتقام منافسات التنس في الأولمبياد على ملاعب رولان جاروس، حيث خسر زفيريف أمام كارلوس ألكاراز في المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوح منذ ستة أسابيع ونصف. 

 

باريس
أولمبياد باريس 2024
التنس
ألمانيا
ألكسندر زفيريف
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