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الرياضة

«العضلة» تمنع «سيسا» من «يد مصر»

«العضلة» تمنع «سيسا» من «يد مصر»
25 يوليو 2024 08:56

 
مدريد (د ب أ)

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أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد استبدال لاعب من قائمة منتخب «الفراعنة» التي ستشارك في أولمبياد باريس.
وذكرت اللجنة الأولمبية المصرية عبر مركزها الإعلامي أنه قبل أيام من بداية مشوار منتخب اليد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، تعرض أحمد هشام «سيسا» أحد نجوم الفريق لتمزق في العضلة الضامة، خلال آخر المباريات الودية للمنتخب مع اليابان في فرنسا.
ومن المقرر أن يسافر «سيسا» عائداً إلي مصر، بعد تأكد عدم لحاقه بالمباريات.
وأضاف البيان «قام الجهاز الفني للمنتخب المصري لليد باستدعاء عمر الوكيل «بكار» للانضمام إلى الفريق في فرنسا استعداداً للمشاركة في البطولة، ووصل بكار منذ قليل للقرية الأولمبية».
ومن المنتظر أن يبدأ منتخب مصر لكرة اليد مشواره في الدورة الأولمبية يوم السبت المقبل بمواجهة المجر.
ويقع منتخب مصر في المجموعة المجموعة الثانية رفقة منتخبات الدنمارك وفرنسا والنرويج والمجر والأرجنتين.
ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى دور الثمانية في أولمبياد باريس الذي يقام بنظام الإقصائيات.

كرة اليد
مصر
باريس
أولمبياد باريس 2024
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