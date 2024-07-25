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الرياضة

الدوري الأميركي يسقط بالأربعة في غياب ميسي!

الدوري الأميركي يسقط بالأربعة في غياب ميسي!
25 يوليو 2024 09:56

واشنطن (أ ف ب) 

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تغلّب فريق نجوم الدوري المكسيكي، على فريق نجوم الدوري الأميركي لكرة القدم 4-1، ضمن مواجهة «أول ستار» (كل النجوم)، بغياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز.
سجّل الأرجنتينيون هيرمان برتيرامي «17»، خوان برونيتا «68»، ماكسيميليانو ميسا «69»، والمغربي أسامة الإدريسي «41»، أهداف الفريق المكسيكي، والكولومبي كوتشو هيرنانديس «17» للفريق الأميركي.
ولم يكن لاعبا إنتر ميامي الأميركي ميسي وسواريز مدرجين على القائمة المحدثة لرابطة الدوري للمباراة التي أقيمت في كولومبوس في ولاية أوهايو، بسبب إصابة ميسي من إصابة في كاحله تعرض لها خلال نهائي كوبا أميركا ضد كولومبيا، ومعاناة سواريز من أوجاع في الركبة.
وكانت المباراة فرصة أمام ميسي «37 عاماً» للمشاركة في المباراة التقليدية للمرة الأولى منذ انتقاله إلى ميامي الصيف الماضي.
قاد ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، فريق ميامي إلى الفوز بكأس الرابطتين «الأميركية والمكسيكية»، وهي بطولة تجمع بين أندية الولايات المتحدة والمكسيك.
وكان حامل لقب كأس العالم 2022، وكوبا أميركا 2023 غاب عن آخر مباراتين لإنتر ميامي أيضاً ضمن الدوري، لكن الفريق الذي يتصدّر الترتيب تمكّن من الفوز بغيابه.

 

أميركا
الدوري الأميركي
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
لويس سواريز
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