أتلتيكو يشترط «التخفيض» لتمديد عقد جريزمان



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن أتلتيكو مدريد الإسباني، لا يفكر في تمديد عقد نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، والذي ينتهي في «صيف 2026»، إذ كشفت صحيفة «ماركا» النقاب عن أن «الروخي بلانكوس» يرغب في تخفيض الميزانية المخصصة للرواتب، باعتبار أن جريزمان أحد اللاعبين الأعلى راتباً، علاوة على أنه يبلغ 35 عاماً عند انتهاء عقده، ولهذا لن يدخل «الأتليتي» في مفاوضات معه، من أجل التجديد، وإنما سيتركه حتى نهاية عقده.

وقالت الصحيفة إنه لا يوجد أحد في النادي المدريدي يشك في أن «الديك الفرنسي» قد يبقى بعد «صيف 2026»، في حال استمراره في تقديم مستوى مرتفع وأداء عالٍ، ولكن بشرط الموافقة على تخفيض راتبه.

وكان جريزمان صرح أكثر من مرة، بأنه لن يلعب في أوروبا، بعد نهاية عقده مع أتلتيكو، وإذا لم تجدد له إدارة النادي، فإنه سيشد الرحال إلى الدوري الأميركي.

ويعتبر جريزمان «أسطورة» في أتلتيكو، حيث لعب 389 مباراة، وسجل 181هدفاً، وصنع 84 هدفاً، وأسهم مع الفريق في إحراز بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، والسوبر المحلي، والسوبر الأوروبي، وشكل مع الفريق قوة لا يستهان بها على الساحة الأوروبية.

وعندما سُئل جريزمان من قبل عن مستقبله في المدى الطويل، وما إذا كان ينوي اللعب في الدوري السعودي تحديداً، قال: أنا أتفهم جيداً من يذهبون إلى هناك، لأنهم يحصلون على مبالغ كبيرة جداً، ولكني لا أفكر بهذه الطريقة، وعندي عائلة صغيرة و3 أطفال، وهذا قرار ليس من السهل اتخاذه، وعلى أي حال فإن الأولوية عندي للدوري الأميركي.

ولم يقدم جريزمان كأس أمم أوروبية جيدة، رغم وصول «الديوك» إلى نصف نهائي البطولة، ويستفيد حالياً من أجازته الصيفية في قضاء وقت ممتع مع أسرته، على أن يعود خلال الأيام المقبلة إلى تدريبات الفريق، حيث يبدأ الموسم الجديد في الدوري الإسباني «الليجا» منتصف أغسطس المقبل، ويسعى بطل العالم المُتوج بمونديال روسيا 2018، إلى تقديم أفضل مستوياته، من أجل المنافسة على البطولات والألقاب.