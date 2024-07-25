العروبة يجدد عقود 6 لاعبين



فيصل النقبي (أبوظبي)



جدد العروبة التعاقد مع 6 لاعبين، لمواصلة المشوار في الموسم الجديد، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ضمن سياسة النادي لبناء فريق قادر على تحقيق آمال وطموحات الإدارة والجماهير.

وشمل التجديد كلاً من سالم سليمان، ومحمد خلفان المسماري، وراشد سالم، وعلي حسن، وطلال خميس، وأيضاً النيجيري يوسف أولاتونجي، وقيده ضمن قائمة المقيمين، وتسعى الإدارة خلال الفترة المقبلة، لإكمال صفقات الأجانب والمقيمين، وبعض اللاعبين المواطنين.

وأعلنت إدارة العروبة عن التعاقد مع محمد اليماحي من الجزيرة بنظام الإعارة، ومحمد جلال.

من جهة أخرى، يواصل الفريق معسكره الخارجي في مصر، حيث يخوض تجربة قوية مع أحد الفرق المصرية خلال اليومين القادمين.