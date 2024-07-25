كلباء يخسر «التجربة الثالثة» أمام الدحيل



فيصل النقبي (أبوظبي)



خسر كلباء أمام الدحيل القطري 2-1، في «التجربة الثالثة»، بالمعسكر الخارجي، ضمن الإعداد لمنافسات الموسم الجديد.

وبدأ المدرب الصربي زوك رازوفيتش اللقاء بتشكيل يضم عيسى الهوتي في حراسة المرمى، وسالم راشد، وعبدالعزيز حمد، وميشيل، وخالد الدرمكي للدفاع، وحبيب الفردان، ودانييل بيسا، وفيليب كيش، وياسر حسن في الوسط، ومهدي قائدي، وسبا داسيو في الهجوم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، وسجل ياسر حسن هدف كلباء، واتسم الشوط بالندية والإثارة.

ويعد اللقاء هو الثالث لكلباء، في معسكر سلوفيينا، حيث تفوق في الأول أمام أحد الفرق الرومانية 2-1، وتعادل في الثاني أمام فريق سلوفيني 2-2.

وأكد محمد الزعابي، مدير الفريق، أهمية الودية القوية أمام منافس مثل الدحيل، حيث اتسمت المباراة بالقوة والندية، وقال: «استفدنا منها في تجهيز اللاعبين بدنياً ومهارياً، والتأقلم أكثر على فكر المدرب.

وقال إن الفريق تبقت أمامه ودية أخيرة، قبل ختام المعسكر، أمام أحد الفرق القوية في المنطقة.