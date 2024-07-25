رحيمي ودومبيا يفتتحان أهداف «سفراء دورينا» في «الأولمبياد»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



افتتح «الثنائي» سفيان رحيمي نجم العين، ولاعب منتخب المغرب، وشيكنا دومبيا لاعب شباب الأهلي، ومنتخب مالي، السجل التهديفي لسفراء «دوري أدنوك للمحترفين»، في منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في نسختها ال33، والتي انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس مساء الأربعاء.

وتشهد منافسات كرة القدم في «أولمبياد باريس»، حضوراً كبيراً لسفراء «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث تضم القائمة، إلى جانب «الثنائي» رحيمي ودومبيا المغربي، المهدي المبارك العائد حديثاً إلى العين من الدوري المغربي، قبل أن يتواجد ضمن قائمة «أسود الأطلس».

في الوقت الذي تضم في قوائم مدربي منتخبات الأولمبياد «الثنائي»، البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي الحالي، ونادي الظفرة السابق، إلى جانب المغربي طارق السيكتوي مدرب «أسود الأطلس» الحالي، واللاعب السابق لنادي عجمان.

وقاد رحيمي نجم «الزعيم» منتخب «أسود الأطلس» بطل أفريقيا، إلى فوز مثير على حساب الأرجنتين 2-1، في على ملعب «جوفروا جيشار» في سانت إتيان، وسجل رحيمي هداف «دوري أبطال آسيا» في نسختها الأخيرة، وبطلها مع العين هدفي المغرب «45+2 و51 من ركلة جزاء»، فيما قلّصت الأرجنتين الفارق عبر جوليانو، نجل مدرّب أتلتيكو مدريد الإسباني دييجو سيميوني 68».

ومنح هدف شيكنا دومبيا لاعب شباب الأهلي، منتخب بلاده مالي نقطة ثمينة، بالتعادل أمام إسرائيل 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الرابعة من دور المجموعات لأولمبياد باريس، تقدم المنتخب الإسرائيلي بهدف سجله اللاعب المالي حميدو دياللو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 56، بينما أحرز شيكنا دومبيا هدف التعادل لمالي في الدقيقة 63.

وفي المجموعة الثالثة، بدأت مصر بقيادة البرازيلي ميكالي مدرب الظفرة السابق، رحلتها الأولمبية الثالثة عشرة في مشوار نالت خلاله المركز الرابع عامي 1928 و1964، بتعادل سلبي في نانت مع الوافدة الجديدة الدومينيكان بمشاركة لاعبيها فوق السن الأولمبية محمد النني «32 عاماً» وأحمد سيد زيزو «28 عاماً».



سفراء «دوري أدنوك» في الدورة

- سفيان رحيمي لاعب العين «منتخب المغرب»

- المهدي مبارك لاعب العين «منتخب المغرب»

- شيكنا دومبيا لاعب شباب الأهلي «منتخب مالي»