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الرياضة

النقبي يدشن الظهور الإماراتي في «أولمبياد باريس»

النقبي يدشن الظهور الإماراتي في «أولمبياد باريس»
25 يوليو 2024 11:17

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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دشن الحكم الدولي عادل النقبي، وطاقمه الذي ضم أحمد الراشدي «مساعد أول»، وسبت عبيد «مساعد ثان»، الظهور الإماراتي في منافسات «النسخة 33» من أولمبياد باريس 2024، حينما أداروا مباراة غينيا ونيوزيلندا، على استاد نيس، ضمن الجولة الأولى من منافسات كرة القدم تحت 23 سنة في الدورة، لحساب المجموعة الأولى.
وضم الطاقم التحكيمي للمباراة، إلى جانب الأسماء الإماراتية، القيرغيزية فيرونيكا بيرناتسكايا «الحكم الرابع» والقطري خميس المري «حكم فيديو»، والهولندي روب ديبرينك «مساعد لحكم الفيديو».
وشهدت المواجهة فوز نيوزيلندا على غينيا 2-1، وأضاع نيوزيلندا «ضربة جزاء» احتسبها النقبي في الدقيقة 24، وسددها ماتيو جارييت، قبل أن يعوض اللاعب نفسه سريعاً بهز الشباك بهدف في الدقيقة 25.
وأدرك منتخب غينيا التعادل بهدف أمادو دياوارا في الدقيقة 72، قبل أن يسجل بنيامين وين هدف الفوز لنيوزيلندا في الدقيقة 76.
وجاء اختيار طاقم التحكيم الدولي الإماراتي، بقيادة عادل النقبي، ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، بعد الأداء المتميز الذي قدمه خلال إدارته، لعدد من المباريات في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، والتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وأدار طاقمنا الإماراتي مؤخراً مباراة الزوراء والقوة الجوية 27 مايو الماضي، على ملعب المدينة، ضمن «الجولة 31» من دوري نجوم العراق، أعقبها مشاركته في سيمنار الاتحاد الآسيوي للحكام النخبة، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض من 24 إلى 28 يونيو الماضي، استعداداً للمسابقات القارية في الموسم الجديد. 
 
 
 
 

الإمارات
عادل النقبي
باريس
أولمبياد باريس 2024
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