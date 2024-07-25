«نوخذة أبوظبي» يستقطب 232 مشاركاً



أبوظبي (الاتحاد)



يواصل برنامج «نوخذة أبوظبي» الصيفي نجاحه الكبير، عبر تطبيقه في أكثر من موقع في العاصمة أبوظبي وجزيرة دلما والمرفأ، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

ووصل عدد المسجلين في البرنامج إلى 232 مشاركاً، منذ انطلاقة البرنامج 6 يوليو الماضي، في مختلف المواقع، ووصول العدد إلى 35 مشاركاً في جزيرة دلما، واستمراره طوال الأيام الماضية، بتعليم المشاركين أساسيات الإبحار بالمحامل الشراعية، وأهم مهارات الإبحار في المياه، وتأهيلهم للمشاركة لاحقاً في مختلف السباقات الشراعية، بالإضافة إلى أهداف البرنامج في منح الطلاب المشاركين فرصة سد وقت الفراغ بإحدى المهارات المفيدة.

ويستمر البرنامج في جزيرة دلما بنجاح كبير، مع إقبال أبناء الجزيرة على المشاركة، والحضور يومياً في منافسات الإبحار الشراعي.

من جهته، كشف ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي، عن النجاح الكبير للبرنامج منذ انطلاقته 6 يوليو حتى الآن، والإقبال الكبير على المشاركة والحضور في جزيرة دلما بالتحديد.

وقال: تم تطبيق فكرة إقامة البرنامج في دلما للمرة الأولى هذا الموسم، ولاقت نجاحاً كبيراً مع الإقبال على المشاركة، وأيضاً فرحة أهالي الجزيرة بإقامة البرنامج.

وأضاف: هدفنا هو نشر ثقافة الشراع بشكل أكبر، وأن نصقل مهارة اللاعبين المتميزين، من أجل مشاركتهم لاحقاً عبر برنامج النوخذة الذي تنظمه أكاديمية أبوظبي، للمشاركة في سباقات المحامل الشراعية 22 قدماً، بالإضافة إلى أن فرق البحث عن المواهب في سباقات الشراع ستكون حاضرة، من خلال البرنامج للبحث اللاعبين المتميزين، وتأهيلهم للمشاركة في سباقات المحامل الكبيرة فئة 43 و60 قدماً، وتأهيلهم بالشكل المناسب.

وتوجه ماجد المهيري بالشكر إلى أبوظبي البحرية، الشريك في برنامج النوخذة الصيفي، ومشيداً بالتعاون الكبير معهم طوال موسم النادي البحري، في مختلف الأنشطة والبطولات، كما شكر مجلس أبوظبي الرياضي على دعم البرنامج، والتواجد مع النادي عبر أهم الفعاليات.