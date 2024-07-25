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الرياضة

جوارديولا وجريليش.. «الإنذار الأخير»!

جوارديولا وجريليش.. «الإنذار الأخير»!
25 يوليو 2024 11:27

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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وجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إنذاراً شديد اللهجة إلى النجم الإنجليزي جاك جريليش «جناح« الفريق، مؤكداً أنه لن يسمح له، ولن يقبل منه موسماً آخر سيئاً في 2024-2025.
واستغل جريليش فرصة عدم استدعائه لمنتخب «الأسود الثلاثة» في كأس الأمم الأوروبية «يورو2024» لعدم جاهزيته، وندرة مشاركته في المباريات مع «السيتي»، وحرم نفسه من الإجازة الصيفية، واشتغل على نفسه كثيراً، من خلال التدريبات المكثفة، حتى يستعيد مستواه العالي، قبل انطلاق الموسم الجديد.
وذكرت شبكة «Mail Online»، أن التحذير الذي وجهه له المدير الفني، كان له «مفعول السحر»، إذ دفع جريليش إلى التفاني في التدريبات خلال الصيف، من أجل العودة إلى المستوى الذي كان عليه في الموسم قبل الماضي.
وكان جوارديولا أبلغ جريليش، بأنه لا يمكن أن يسمح لنفسه بـ «نقل الركاب»، في إشارة إلى اللعب الروتيني الذي يبتعد تماماً عن «فلسفة بيب» في اللعب، وإنه لن يقبل من جريليش تكرار ما حدث في الموسم الماضي.
وخرج جريليش عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد بالصور أنه يبذل ما في وسعه هذا الصيف، من أجل العودة، ونشر صوراً له، وهو يتدرب في منشآت تابعة لنادي يوفنتوس الإيطالي، بهدف تحسين حالته البدنية، لأنه كان خارج «الفورمة» في الموسم المنتهي.
وساند جوارديولا جريليش كثيراً، من أجل العودة إلى أفضل مستوياته، وأكد للصحفيين أن جريليش سيعود أقوى مما كان، صحيح أنه واجه صعوبات كثيرة في الموسم المنتهي، بسبب بعض مشاكله الخاصة، وأيضاً بسبب تألق الهولندي جيريمي دوكو الجناح الأيسر الرهيب ومشاركته أساسياً في معظم المباريات، إلا أنني أثق تماماً في عودة جريليش إلى مستواه العالي، وأنا متأكد من ذلك.
ويستعد «السيتي» حالياً لموسم جديد مهم، حيث يشارك خلاله، إلى جانب المسابقات الإنجليزية، في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 2025، ودوري الأبطال الأوروبي. وقالت الشبكة إنه من المحتمل أن يكون موسم 2024-2025 آخر مواسم جوارديولا مع «السيتي»، حيث كان صرح للصحفيين في مايو الماضي، بأن رحيله أقرب من بقائه.

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