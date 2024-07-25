«ثنائية مغربية» تقود عجمان إلى التعادل أمام تيكستيلاك



معتصم عبدالله (أبوظبي)



قاد الثنائي المغربي المقيم أنس أمطيطش، ومواطنه ياسين جابري، فريق عجمان إلى التعادل أمام تيكستيلاك الصربي 2-2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، ضمن برنامج إعداد «البرتقالي» في معسكره الخارجي استعداداً للموسم الجديد. ويتأهب الثنائي المغربي الشاب لخوض موسم ثالث على التوالي بقميص «البرتقال»، حيث حظي أنس أمطيطش «22 عاماً»، بفرصة المشاركة الأولى في «دوري المحترفين» في الموسم الماضي، فيما لعب مواطنه ياسين الجابري على مدار موسمين أيضاً على التوالي، ضمن صفوف الرديف في «دوري تحت 21».

ويستعد عجمان الذي خاض وديتين على التوالي، تعادل في الأولى سلبياً مع باشاك التركي، وفاز في الثانية أمام نوفي ساد الصربي 3-1، لخوض ودية رابعة أمام خورفكان الذي يقيم بدوره معسكراً إعدادياً في صربيا.

وانطلق معسكر «البرتقالي» الإعدادي بصربيا في 14 يوليو الجاري، ويستمر لمدة 20 يوماً، يؤدي خلاله «البرتقالي» 5 تجارب ودية، قبل العودة إلى الإمارات 2 أغسطس المقبل، تأهباً لانطلاق الموسم الجديد، والذي يدشنه الفريق بمواجهة بلقاء مضيفه شباب الأهلي، في ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».