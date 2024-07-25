هاريس يبدأ «زيارة الشباك» أمام الأهلي القطري



معتصم عبدالله (أبوظبي)



افتتح السويسري هاريس سيفيروفيتش، سجله التهديفي في الموسم الجديد مع الوصل، في المواجهة الودية أمام الأهلي القطري 1-1، والتي أقيمت بمعسكر هولندا الإعدادي، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد 2024- 2025.

وأنهى «الإمبراطور» الشوط الأول، متقدماً بهدف السويسري هاريس، قبل أن يدرك منافسه القطري التعادل في الشوط الثاني، عن طريق عبدالرحمن محمد، وهي المباراة الثانية للوصل في معسكر هولندا، بعد الخسارة في الودية الأولى أمام أياكس الهولندي 1-2، وسجل كايو كانيدو هدف «الأصفر» في المباراة.

واحتل هاريس الذي يمتد عقده الحالي مع الوصل، حتى يونيو 2025، وصافة هدافي «الأصفر» في الدوري، خلال الموسم الماضي 2023- 2024، بتسجيله 11 هدفاً، خلف المتصدر فابيو ليما برصيد 17 هدفاً، إضافة إلى تسجيله 3 أهداف في البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، وهدفين في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وأسهم بشكل فعال في تتويج فريقه بـ «ثنائية» الدوري و«الكأس الأغلى».

ويتضمن برنامج إعداد «الإمبراطور» في معسكر هولندا، والذي انطلق 10 يوليو الجاري، خوض ثلاث تجارب ودية أخرى أيام 27 و31 يوليو الجاري، و1 أغسطس المقبل، قبل العودة إلى دبي في الثاني من أغسطس، استعداداً لانطلاق الموسم الجدي، والذي يستهله «الأصفر» بلقاء كلباء في الجولة الأولى للدوري.