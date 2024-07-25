أرسلان أسلم بطل «اليوم العالمي للشطرنج»

العين (الاتحاد)



أحرز أرسلان أسلم، المركز الأول والميدالية الذهبية، في بطولة اليوم العالمي للشطرنج، فيما نال هزاع رمضان البلوشي المركز الثاني، والميدالية الفضية، وعمر يعقوب الجابري، بالمركز الثالث، والميدالية البرونزية.

ونظم البطولة، نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وشركة العين للتوزيع، بمقر الشركة بمدينة العين، وذلك ضمن الاحتفالات المتواصلة بمئوية الاتحاد الدولي، الذي تأسس في باريس عام 1924.

وصرح عبدالله الراشدي، نائب رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن البطولة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية، ونشر اللعبة بين مختلف شرائح المجتمع، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من مؤسسات القطاع العام والشركات التجارية وإقامة الأنشطة وبرامج التوعية المشتركة، لجعل الشطرنج ثقافة راسخة في المجتمع العيناوي، وتأكيد رؤية النادي مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية.

ووجه الراشدي الشكر إلى عبدالله علي الشرياني الرئيس التنفيذي لشركة العين للتوزيع، لرعايته إقامة البطولة بين موظفي ومنتسبي الشركة، نظراً لأهمية الشطرنج بصفته رياضة ذهنية في رفع معدلات الأداء لموظفي الشركة الرائدة في العين.

من ناحيتها توجهت صالحة الظاهري، ضابط العلاقات العامة بشركة العين للتوزيع، ومنسق عام البطولة، بالشكر إلى نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، للتعاون المستمر مع الشركة في تنظيم المسابقات الدورية بين موظفي ومنتسبي الشركة، وتأكيد الشراكة المجتمعية المتميزة بين كافة المؤسسات في العين.

وأقيمت بطولة العين للتوزيع من 7 جولات، وفقاً للنظام السويسري، وحصل كل لاعب على زمن تفكير 5 دقائق للمباراة، مع إضافة 3 ثوان لكل نقلة من بداية المباراة، وفقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الخاطف.