كيربر تعتزل بعد «أولمبياد باريس»

باريس (رويترز)



قالت لاعبة التنس الألمانية أنجليك كيربر، إنها ستعتزل منافسات وبطولات اللعبة، بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024.

وسبق لكيربر «36 عاماً» الفوز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، كما حصلت على الميدالية الفضية الأولمبية في دورة ريو دي جانيرو في 2016، بعد هزيمتها أمام لاعبة بويرتوريكو مونيكا بويج في المباراة النهائية لفردي السيدات.

وقالت كيربر عبر وسائل التواصل الاجتماعي «مرة أخرى قبل الألعاب الأولمبية، يمكنني فعلاً القول إنني لن أنسى دورة ألعاب باريس الأولمبية الصيفية 2024، لأنها ستكون آخر بطولة أشارك فيها لاعبة تنس محترفة».