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الرياضة

«المنشطات» تطرد إيوسكو من الأولمبياد!

«المنشطات» تطرد إيوسكو من الأولمبياد!
25 يوليو 2024 13:30


باريس (رويترز)

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لن تتمكن رياضية الوثب الطويل الرومانية فلورنتينا إيوسكو من المنافسة في دورة ألعاب باريس الأولمبية الصيفية 2024، بعد أن أيدت محكمة التحكيم الرياضية جزئياً، طعناً تقدمت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بعد أن كشفت الفحوص مخالفة الرياضية لوائح المنشطات.
وسقطت إيوسكو في اختبار للكشف عن المنشطات خارج المنافسات في أبريل من العام الماضي.
واكتفت الوكالة الرومانية لمكافحة المنشطات بتحذيرها، دون فرض أي إيقاف عليها بداعي عدم ارتكابها أي خطأ أو إهمال.
لكن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، تقدمت بطعن إلى محكمة التحكيم الرياضية التي رأت أن الرياضية الرومانية لم تكن حريصة بالدرجة المطلوبة، حتى توصف بأنها «لم ترتكب أي خطأ أو إهمال جسيم»، ما يعني إيقافها لمدة عامين بداية من أول فبراير 2024.

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أولمبياد باريس 2024
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