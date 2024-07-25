شهريار.. أمل كلباء!



سلطان آل علي (دبي)



أعلن كلباء عن تعاقده مع المهاجم الإيراني شهريار مغانلو، قادماً من سباهان للموسم الجديد 2024-2025، وعانى «النمور» كثيراً على مستوى الهجوم في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد تراجع مستوى مهاجمه التوجولي ملابا بسبب كثرة الإصابات.

ويأتي شهريار من الدوري الإيراني، وهو أفضل هداف في آخر موسمين، حيث تصدّر قائمة موسم 2023-2024 بـ16 هدفاً، والموسم الذي سبقه 2022-2023 بـ13 هدفاً، كما حصل على وصيف الهدافين في 2019-2020 بـ13 هدفاً.

وإذا ما نظرنا إلى هدافي الدوري الإيراني في آخر 5 مواسم، لا يوجد لاعب سجل أكثر من شهريار بمجموع 54 هدفاً، كما أنهم أسهم في 66 هدفاً مع «الصناعة».

ويتميز المهاجم الإيراني بقدراته البدنية العالية، بالإضافة إلى القوة الكبيرة في الكرات الهوائية، ويبلغ طوله 1.90 متر، ويتأمل كلباء وعشاقه أن يقدم شهريار ما يحتاجه الفريق، وأن يكون ضالّة مركز الهجوم لدى «النمور».

ويذكر أن الصفقة تصب في مصلحة شباب الأهلي الذي يقابل سباهان في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة 6 أغسطس المقبل، لأن رحيل الهداف الأول للمنافس، في آخر 3 مواسم يمثل ضربة كبيرة لهجوم سباهان.