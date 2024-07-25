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الرياضة

أوروبا.. «عجاف الأولمبياد»!

أوروبا.. «عجاف الأولمبياد»!
25 يوليو 2024 16:45

 
سلطان آل علي (دبي)

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انطلقت مسابقة كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية 2024، بالعاصمة الفرنسية باريس، بمباريات مثيرة في البطولة، حيث تتنافس المنتخبات من مختلف القارات بورغبة كبيرة في حصد «الذهب».
وبالعودة إلى التاريخ، فإن الصدمة الكبرى، هي غياب المنتخبات الأوروبية عن الذهب واللقب لمدة طويلة، حيث يعود آخر لقب أوروبي إلى عام 1992، قبل 32 عاماً، وحقق الميدالية الذهبية آنذاك منتخب إسبانيا على حساب بولندا في المباراة الختامية.
ومنذ ذلك الحين، أقيمت 7 بطولات، من دون أن يتوج أي منتخب أوروبي، بل إنّ المنتخبات بدأت تعجز عن الوصول إلى النهائي، ما عدا إسبانيا مرتين، وألمانيا مرة واحدة خلال 7 نسخ، هذه السنوات العجاف، سبقتها سيطرة طويلة منذ 1936 حتى 1992 بـ12 نسخة كان بطلها أوروبياً، كما حققت المنتخبات الأوروبية 35 من 39 ميدالية متاحة.
واحتكرت المنتخبات اللاتينية البطولة في آخر 5 نسخ، حيث حقق البرازيل والأرجنتين اللقب مرتين لكل منها، بالإضافة إلى لقب من نصيب المكسيك.
واستطاع منتخبا الكاميرون ونيجيريا قبلهما من الفوز باللقب في 1996 و2000 ليبقى الظهور الأفريقي قائماً، ويحمل منتخب نيجيريا لواء أفريقيا على عاتقه، حيث بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في 1996، أحرز الفضية في 2008 بعد الخسارة أمام الأرجنتين، كما جلب الميدالية البرونزية 2016.
وتشارك أوروبا هذه النسخة بمنتخبات فرنسا وإسبانيا وأوكرانيا وإسرائيل، ويتصدر فرنسا وإسبانيا مجموعتيهما، وهما يحملان الأمل الأكبر لإعادة الذهب إلى أرض الأوروبيين، بعد 32 عاماً من الغياب والسنين العجاف.

أولمبياد باريس 2024
باريس
فرنسا
إسبانيا
ألمانيا
الأرجنتين
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