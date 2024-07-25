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الرياضة

النصيري أكبر صفقة في تاريخ الدوري التركي

النصيري أكبر صفقة في تاريخ الدوري التركي
25 يوليو 2024 17:13

 
إسطنبول (أ ف ب)

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وقّع المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري عقداً لخمسة أعوام مع فنرباخشه التركي بعد أربعة مواسم قضاها في صفوف إشبيلية الإسباني، وفقاً لما أعلنه النادي الإسطنبولي الذي يشرف على تدريبه البرتغالي جوزيه مورينيو.
وسيدفع فنرباخشه 21.2 مليون دولار للتعاقد مع مهاجم «أسود الأطلس» البالغ 27 عاماً والذي يصبح أكبر صفقة في تاريخ الدوري التركي.
وقال النادي على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) «أهلاً بك في فنرباخشه، يوسف النصيري».
سجّل اللاعب الذي لعب طوال مسيرته في إسبانيا، مع ملقة (2016-2018)، ليجانيس (2018-2020) وإشبيلية (2020-2024)، 73 هدفاً في 196 مباراةً بقميص النادي الأندلسي ضمن مختلف المسابقات وتوّج معهم بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عامي 2020 و2023.
لعب دوراً بارزاً في وصول المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وسجّل 20 هدفاً دولياً في 73 مباراة.
وسيشكّل النصيري ثنائياً هجومياً في فريق مدينة إسطنبول إلى جانب المخضرم البوسني إدين دجيكو.
ويستهدف فنرباخشه العودة إلى منصة التتويج في الدوري لأوّل مرة منذ 2014 وكسر أطول فترة صيام عن اللقب في تاريخه بقيادة مورينيو.
وأنهى الفريق الموسم الماضي في الوصافة خلف الغريم التقليدي جالطة سراي.

المغرب
يوسف النصيري
إشبيلية
تركيا
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