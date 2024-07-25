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الرياضة

«جامعة خليفة» تفوز بالمركز الثاني في تحدي كأس الروبوتات

«جامعة خليفة» تفوز بالمركز الثاني في تحدي كأس الروبوتات
25 يوليو 2024 17:37

 
أبوظبي ( الاتحاد)

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فازت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالمركز الثاني في بطولة الروبوتات صغيرة الحجم في كأس «روبو-كب 2024» العالمي، لكرة قدم الروبوتات، والتي أقيمت في مدينة آيندهوفن بهولندا.
وشارك فريق جامعة خليفة المكون من أعضاء من عدة تخصصات في البطولة العالمية، والتي ضمت ما يزيد على 300 فريق من 45 دولة في 17 مسابقة، موزعة على 5 بطولات، ويُعَد تحدي «روبو-كب 2024» البطولة الكبرى للروبوتات على مستوى العالم، حيث حل الفريق ثانياً على مستوى العالم في مشاركته الأولى في المسابقة التي تم تأسيسها بهدف مشاركة المعرفة وتسريع وتيرة التطور في مجال الروبوتات.
وقال الدكتور حمد كركي، الأستاذ المشارك بقسم الهندسة الميكانيكية والنووية بجامعة خليفة، والباحث الرئيس لمشروع فريق «أبطال جامعة خليفة في الروبوتات»: «يدل الفوز بالمركز الثاني في مسابقة دولية للروبوتات مُقامة في أوروبا على ما تتمتع به جامعة خليفة من خبرة في مجال التكنولوجيا المتطورة، حيث يكتسب هذا الفوز أهمية خاصة الآن في وقت تستعد فيه جامعة خليفة لاستضافة وتنظيم النسخة الــ 36 من مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية العالمي «آيروس 2024»، في أبوظبي خلال أكتوبر المقبل، ونبارك للفريق الذي نجح في تطوير الروبوتات المزودة بقدرات خاصة ساعدته في تحقيق نتائج متميزة، كما يتمتع الفريق بروح العمل المشترك وارتفاع مستوى استعدادهم التقني وقدرتهم على تطبيق معلوماتهم النظرية على المشروعات العملية».
يشمل الفريق أعضاء في الهيئة الأكاديمية وطلبة من جامعة خليفة من أقسام الهندسة الميكانيكية والنووية وعلوم الكومبيوتر والطيران والفضاء، إضافة إلى هندسة الكومبيوتر. ويتولى الدكتور حمد كركي، والدكتورة جوليا دي ماسي، مديرة برنامج وباحثة زائرة والدكتور عازر باباييف أدوار الاستشارة التقنية للفريق.

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