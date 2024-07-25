أوكون يدافع عن ألوان هاس



سبا فرانكورشان (أ ف ب)



يدافع السائق الفرنسي إستيبان أوكون الذي يغادر فريقه الحالي ألبين، في نهاية الموسم، بعد 5 أعوام قضاها معه في بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، عن ألوان هاس اعتباراً من الموسم المقبل ولسنوات عدّة، كما أعلنت الحظيرة الأميركية على هامش سباق جائزة بلجيكا الكبرى.

وسيحلّ السائق البالغ 27 عاماً بدلاً من الدنماركي كيفن ماجنوسون الذي أعلن بدوره رحيله عن هاس في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال أوكون «أنا سعيد للغاية لبدء هذا الفصل الجديد في مسيرتي في (الفورمولا-1)».

وتابع «سأنضم إلى فريق طموح للغاية، لقد أبهرتني مهنيته ومساره التصاعدي الذي لا يمكن إنكاره».

وسينضم أوكون، الذي شارك في 146 سباقاً، إلى فريقه الرابع في بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» بعد مانور وفورس إنديا ورينو، المعروف الآن باسم ألبين.

حقق فوزه الوحيد حتى الآن في سباق جائزة المجر الكبرى عام 2021 وسط أمطار شديدة.

وقال مالك فريق هاس جيني هاس «كان من المهم بالنسبة لي أن يكون لدينا سائق يملك الخبرة في (الفورمولا-1)، وكونه سبق له أن أحرز أحد سباقات الجائزة الكبرى، فإن إستيبان يناسب هذا المعيار».

وتابع «أثبت إستيبان نفسه في الفرق التي دافع عن ألوانها سائقاً يتواجد باستمرار في دائرة المنافسة ويسجل النقاط، إنها تلك الاستمرارية التي نحرص على الاستفادة منها، بينما نبحث عن زيادة فعالية الأداء على المضمار».

وأعلن أوكون، الذي شارك في أول سباق رسمي له في الفئة الأولى عام 2016، انفصاله عن ألبين في يونيو بعد أسبوع من اصطدامه بزميله الفرنسي بيار جاسلي في جائزة موناكو الكبرى.

وسيكون البريطاني الشاب أوليفر بيرمان (19 عاماً)، زميلاً لأوكون، علماً أن الأوّل، الذي يخوض غمار سباقات «الفورمولا-2»، احتلّ المركز السابع في سباق جدة في مارس الماضي بعدما حلّ بدلاً من سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينز في اللحظة الأخيرة، في مشاركته الوحيدة في سباقات «الفورمولا-1».