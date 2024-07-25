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الرياضة

أستراليا والأرجنتين إلى ربع نهائي «سباعيات الرجبي»

أستراليا والأرجنتين إلى ربع نهائي «سباعيات الرجبي»
25 يوليو 2024 18:24

 
باريس (د ب أ)

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تأهل منتخبا أستراليا والأرجنتين إلى دور الثمانية في منافسات سباعيات الرجبي بأولمبياد باريس 2024، بصفتهما أول وثاني المجموعة الثانية.
كان منتخب أستراليا قد فاز على الأرجنتين في المباراة التي جمعتهما «الخميس»، بنتيجة 22 - 14، ليحتل صدارة الترتيب برصيد تسع نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة، فيما تواجد منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد سبع نقاط من انتصارين وهزيمة. كما تغلب منتخب ساموا على منتخب كينيا 26- صفر في المباراة التي جمعتهما الخميس أيضاً ضمن ذات المجموعة.
واحتل منتخب ساموا المركز الثالث في المجموعة برصيد خمس نقاط، فيما تواجد منتخب كينيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.
وكانت أستراليا استهلت حملتها بالفوز على ساموا بنتيجة 21 - 14، فيما فازت الأرجنتين على كينيا بنتيجة 31 - 12 في الجولة الأولى.
وفي الجولة الثانية، فازت أستراليا على كينيا بنتيجة 21 - 7، والأرجنتين على ساموا بنتيجة 28 -12 .
وبهذه النتائج صعد منتخبا أستراليا والأرجنتين لدور الثمانية بصفتهما أول وثاني المجموعة الثانية على الترتيب، فيما ينتظر منتخب ساموا بقية نتائج المجموعة لمعرفة ما إذا كان سيصعد أم ينتقل للعب في دور الترضية، الذي يشارك به منتخب كينيا.
وتقام منافسات سباعيات الرجبي للرجال بمشاركة 12 منتخباً مقسمة إلى ثلاث مجموعات تضم كل منها أربع فرق، ويحصد الفائز ثلاث نقاط فيما يحصد الخاسر نقطة واحدة. ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الثمانية، إضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث، وتخوض باقي المنتخبات التي تودع من الدور الأول منافسات الترضية على المراكز من التاسع للثاني عشر.

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