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الرياضة

هانزي فليك يُشيد بـ «الجناح»

هانزي فليك يُشيد بـ «الجناح»
25 يوليو 2024 19:15

 
برشلونة (أ ف ب)

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أشاد الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني الجديد بأداء الجناح الشاب للفريق لامين يامال خلال كأس أوروبا 2024، ووصفه بأنه «لا يُصدّق».
وصنع يامال التاريخ في مباراة منتخب بلاده الافتتاحية أمام كرواتيا، عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ البطولة عن 16 عاماً و338 يوماً.
وعاد الجناح الشاب لصناعة التاريخ مجدداً، عندما أصبح أصغر لاعب يُسجّل هدفاً في تاريخ البطولة في فوز إسبانيا على فرنسا 2-1 ضمن الدور نصف النهائي عن 16 عاماً و362 يوماً.
وحقق منتخب «لا روخا» لقب البطولة للمرة الرابعة بالفوز على إنجلترا 2-1 في 14 يوليو، بعد يوم واحد فقط من بلوغ جمال عامه الـ17.
وقال فليك في مؤتمر صحفي للإعلان رسمياً عن تعيينه مدرباً جديداً لبرشلونة «قام بعملٍ رائعٍ فعلاً في العام الماضي، تحسّن كثيراً، ما فعله في كأس أوروبا كان أمراً لا يُصدّق».
وأضاف «لكن على اللاعبين الكبار المحافظة على أدائهم، ومن المهم بالنسبة إليه حالياً المحافظة على تواضعه».
وتابع «أعتقد أنه شابٌ رائعٌ، تحدّثت إليه سابقاً عندما وصلت، وهو الآن في هذا الفريق ويمنحنا، بكل تأكيد، لحظات رائعة، لكن بمقدوره التحسُّن وجعل الأمور أفضل، إنه حقاً على مسارٍ رائعٍ».
وعيّن برشلونة مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ سابقاً على رأس الجهاز الفني بعقد لمدة عامين في مايو بعد إقالة تشافي هرنانديز، وكلّفه بمهمة تغيير حظوظ النادي الذي خرج خالي الوفاض في الموسم الماضي.
وأردف «ما أريد رؤيته هو لعب كرة قدمٍ جيدة حقاً، كرة قدمٍ هجوميةٍ، وأن يتمكّن الجميع من رؤية أن هذا الفريق يُقدّم الكثير حقاً للنادي، أعتقد أن هذا أمرٌ بالغ الأهمية».
واستطرد المدرب البالغ 59 عاماً «لا يُمكنك الفوز سوى مع الأندية الكبيرة، ولهذا السبب أنا هنا، لا أقول إنني سأتوّج بجميع الألقاب، لكن إن عملنا بجدّ فبإمكاننا تحقيق ذلك».
وبات فليك الذي قاد العملاق الألماني بايرن ميونيخ إلى التتويج بسداسية تاريخية عام 2020، أول مدرّب يُقال من تدريب منتخب ألمانيا في سبتمبر 2023 بعد سلسلة من النتائج السلبية.

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