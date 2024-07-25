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الرياضة

نهائيات الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية تنطلق الجمعة

نهائيات الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية تنطلق الجمعة
25 يوليو 2024 19:44

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق غداً الجمعة، نهائيات النسخة الأولى من الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية 2024، وتختتم الأحد المقبل، في 4 ألعاب هي كرة القدم الإلكترونية، ودوري الأساطير «Legends of League»، وفالورانت «Valorant»، وموبايل ليجند «MLBB».
وانطلقت منافسات المرحلة الأولى عن بعد «أونلاين» للدور التمهيدي للدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية الأسبوع الماضي، بمشاركة جميع اللاعبين المسجلين فردياً «من خارج الأندية»، حيث بلغ مجموع المشاركين في النسخة الأولى 317 لاعباً في المسابقات الأربع، وصل منهم 100 لاعب إلى النهائيات.
وتقام الجمعة نهائيات مسابقة دوري الأساطير، فيما تقام صباح السبت تصفيات المجموعات للعبة FC24 وفي المساء المنافسات النهائية للعبة «فالورانت»، فيما يتضمن برنامج الأحد نهائي مسابقة FC24 صباحاً، ويقام الحفل الختامي لتتويج الفائزين على الساعة الثامنة مساءً.
وضمت قائمة المشاركين في مسابقة كرة القدم الإلكترونية 11 نادياً هم العين، والوصل، والنصر، وشباب الأهلي، والجزيرة، وعجمان، وخورفكان، وبني ياس، واتحاد كلباء، والفجيرة، والبطائح، حيث يشارك كل نادٍ بلاعبين اثنين أساسيين ولاعب واحد احتياطي.
وأكد سعيد الطاهر، الأمين العام للاتحاد، أن منافسات المرحلة الأولى للدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية جاءت قوية وتعكس المستويات الجيدة التي وصل إليها اللاعبون في الإمارات.
وقال: تتواصل المنافسات القوية والمثيرة في الأدوار النهائية المقرر إقامتها على مدار 3 أيام، ونتوقع المزيد من المفاجآت بحكم المستويات القوية التي وصل إليها اللاعبون، ونحن مستمرون في اتحاد الرياضات الإلكترونية دعم دعم المواهب، وتكوين فرق قادرة على المنافسة في البطولات الإقليمية والدولية، ما يعكس الجهود التي تبذل لتطوير هذه الرياضة وجعل الإمارات حاضنة للمواهب ونموذجاً فريداً في هذه الألعاب على الصعيد القاري والعالمي.

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الرياضات الإلكترونية
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